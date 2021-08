Le 19 juillet dernier, Florentino Perez affirmait que le Real Madrid ne recruterait pas d'autre joueur cet été. Alors que les Merengue ont déjà attiré David Alaba , libre de tout contrat, ils rêveraient encore de Kylian Mbappé. Selon les informations du quotidien AS , le club madrilène suivrait avec attention la possible arrivée de Lionel Messi au PSG. Pour le média espagnol, une signature de La Pulga à Paris pourrait changer la donne sur le dossier Mbappé.

S'il venait à rejoindre le dernier demi-finaliste de la Ligue des champions, le récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine toucherait quelque 30 millions d'euros annuels, alors que le salaire actuel de Kylian Mbappé serait estimé à 19 millions, rappelle le quotidien AS. De plus, le champion du monde 2018 a une relation privilégiée avec Neymar sur le terrain et en dehors, et la venue de La Pulga devrait entraîner une réorganisation des rôles sur le front de l'attaque parisienne.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, l'ancien Monégasque n'a toujours pas prolongé et le club de la capitale risque de le voir partir libre dans un an. Après avoir dépensé 145 millions d'euros pour acheter le Bondynois, le PSG se retrouve dos au mur. Et encore plus avec une possible arrivée de Lionel Messi ?

