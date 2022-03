Même siannonçait samedi dernier que le Norvégien avait trouvé un accord avec Manchester City , les Merengue ne s'avoueraient pas vaincus. En effet, le club présidé par Florentino Perez envisagerait de transmettre une offre 130 millions d'euros à son homogue allemand et de proposer six ans de contrat à l'ancien joueur de Salzbourg, auteur de 23 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le BvB. Au total (ndlr : jusqu'en 2028), l'opération s'éléverait à 350 millions d'euros.

De plus, les fins de contrat de Gareth Bale, Marcelo et Isco en juin prochain permettront également au Real Madrid d'offrir des salaires alléchants à Kylian Mbappé et Erling Haaland. En décembre dernier, Javier Tebas, le président de la ligue espagnole, avait fait savoir que le club entraîné par Carlo Ancelotti pouvait accueillir les deux joueurs cet été. "", avait-il lâché lors de la remise des trophées du quotidien AS