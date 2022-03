". Malgré l'offre stratosphérique du PSG , révélée parmardi soir, le Real Madrid reste serein sur l'issue du dossier à en croire les quotidiens pro-madrilènes, AS et Marca , ce mercredi matin. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le champion du monde 2018 n'aurait pas changé d'avis sur son désir de porter les couleurs des Merengue la saison prochaine, même si la pression (ndlr : y compris politique) se fait de plus en plus forte sur ses épaules.