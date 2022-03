Le PSG tente le tout pour le tout. Comme un joueur de poker qui s'apprête à faire tapis. Alors que le contrat de Kylian Mbappé expire dans un peu moins de quatre mois, les dirigeants parisiens, qui ne souhaitent pas vraiment le laisser filer au Real Madrid, auraient soumis une nouvelle offre de prolongation à leur joueur. Et selon les informations du

, elle est colossale.

Le PSG de plus en plus optimiste

Selon le média francilien, Paris propose à Mbappé un salaire net de 50 millions d'euros, ce qui en ferait le joueur le mieux payé au monde. Mais ce n'est pas tout. S'il décide de rester, le champion du monde 2018 touchera une prime de fidélité de 100 millions d'euros nette d'impôts. Quant à la durée du contrat, Le Parisien parle de 2024, soit ce que souhaiterait l'intéressé. De son côté, le PSG serait de plus en plus serein concernant un possible revirement de situation dans ce dossier.

Un vent d'optimisme soufflerait ainsi au sein du club de la capitale, encore plus depuis les propos de Mbappé samedi sur son objectif de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. "Je rejoins Ibrahimovic, il reste Cavani devant. Être le meilleur buteur de l’histoire du club, on ne peut pas cracher dessus, mais le plus important ce sont les titres", avait-il confié peu après le coup de sifflet final. De quoi le pousser à rallonger son aventure à Paris ? Le PSG veut (encore) y croire.

