EA Sports n'aura plus FIFA mais se consolera avec la Liga. Selonde COPE , le développeur de jeux vidéo américain accolera son nom à celui du Championnat d'Espagne de football à partir de la saison 2023 - 2024 dans une opération de naming très intéressante pour la Ligue espagnole sur le plan financier. Alors qu'elle perçoit actuellement 20 millions d'euros par an de la part de son sponsor, le groupe bancaire Santander, cette somme devrait doubler pour atteindre 40 millions d'euros à l'année, et ce pour une durée de 5 ans.