Le mercato est ainsi fait. Il y a une semaine, Casemiro semblait encore intouchable, parti pour faire une nouvelle saison à ce poste où il rayonne depuis des lustres, devant la défense du Real Madrid. Il venait de signer une nouvelle masterclass lors de la victoire en Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort (2-0). Et si Carlo Ancelotti ne l'avait pas titularisé quelques jours plus tard contre Almeria, lors de la 1re journée de la Liga, c'était clairement pour le préserver en prévision d'une saison plus dense que jamais. Une semaine plus tard, l'entraîneur du Real a dû se résoudre à la passer sans son talisman brésilien

La Maison Blanche n'a pas voulu s'opposer au départ de Casemiro à Manchester United. Il avait ses raisons. Après sept années passées dans la capitale espagnole, le milieu auriverde était tenté par le défi mancunien. Pour tous les services rendus au club, la direction madrilène lui a laissé saisir cette opportunité. Aussi parce qu'elle y a trouvé son compte. Récupérer 70 millions d'euros sur le transfert d'un joueur de 30 ans, une somme qui pourrait grimper jusqu'à 85 millions en fonction des bonus, c'est une opération financière très intéressante que le Real ne pouvait pas refuser.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

Mais cela reste un risque sur le plan sportif. Le Real perd un joueur qui a apporté une contribution aussi discrète que cruciale à sa réussite. Il avait pris une autre dimension collective quand Zinédine Zidane l'avait installé définitivement au poste de sentinelle à partir de 2016. Il avait ainsi créé ce fameux Triangle des Bermudes avec Luka Modric et Toni Kroos qui a fait la gloire du Real Madrid ces six dernières années. Avec pas moins de quatre Ligue des champions remportées sur cette période. Ce trio a dominé l'Europe. Et Casemiro en était un maillon essentiel.

Tchouameni, un profil à faire évoluer

La situation n'est pas sans rappeler celle que le Real avait vécu il y a près de vingt ans. Au bout d'un bras de fer pour une prolongation de contrat, le club espagnol avait cédé Claude Makélélé à Chelsea. Il en avait subi les conséquences. Sans son milieu défensif français pour garantir l'équilibre collectif au milieu des Galactiques, l'équipe madrilène n'avait plus du tout le même rendement. Un an et demi plus tard, le Real avait recruté le rugueux Danois Thomas Gravesen pour tenter de combler le vide toujours béant laissé par Makélélé. Sans succès.

Le cas de Casemiro est cependant différent. Car le Real avait déjà préparé le terrain en recrutant Aurélien Tchouameni au début du mercato, justement dans l'optique d'en faire le successeur de Casemiro. Il avait finalement déboursé une somme pas si éloignée de celle du transfert du Brésilien pour l'international français de Monaco. Qui, à 22 ans, voit son principal obstacle sur la route du onze de départ de Carlo Ancelotti quitter le Real . Car l'entraîneur madrilène a d'ores et déjà annoncé, à moins de quinze jours de la fin du mercato, que son club n'allait pas recruter un remplaçant à Casemiro.

Mais Tchouameni n'a pas exactement le profil du Brésilien. Il est davantage un relayeur qu'une véritable sentinelle, même s'il évolue dans le registre qui se rapproche le plus de celui de Casemiro parmi les milieux de l'effectif merengue (Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Dani Ceballos). L'étoile montante des Bleus va devoir faire évoluer son jeu pour endosser le costume si spécifique de milieu devant la défense. Mais il a un bel exemple à suivre. Makélélé n'était pas une sentinelle à ses débuts à Nantes. Cela ne l'a pas empêché de devenir une référence mondiale à ce poste.

