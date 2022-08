Le mythique trio madrilène Kroos-Modric- Casemiro ne sera plus. Ce vendredi soir, Manchester United a annoncé l'arrivée prochaine du milieu de terrain international brésilien de 30 ans. Si les Red Devils n'ont pas donné de chiffres précis sur l'opération, qui n'est pas encore tout à fait officielle, l'ancien joueur de Porto devrait être Mancunien jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Selon le journaliste Fabrizio Romano , le club entraîné par Erik ten Hag va débourser 60 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 10 millions de bonus.

L'arrivée de Casemiro sera préciseuse pour l'équilibre défensif de l'actuelle lanterne rouge de Premier League (à égalité avec Everton et West Ham), qui a déjà concédé six buts en deux journées (deux contre Brighton et quatre face à Brentford). Le futur ex-homme de base du Real Madrid pourra apporter toute son expérience comme le prouve son long palmarès : cinq Ligues des champions, trois Ligas et une Copa América avec le Brésil (en 2019).

Alors que la presse espagnole a révélé le départ de Casemiro jeudi soir, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur ce dossier en conférence de presse, à la veille de Celta Vigo-Real Madrid. "J'ai discuté avec lui. Il a envie de tenter un nouveau challenge et on comprend sa décision, a affirmé l'Italien. Pour ce qu'il a fait et la personne qu'il est, nous devons respecter ce souhait." Un choix respecté mais qui poussera sûrement les Merengue à se montrer très offensifs en cette fin de mercato pour lui trouver un remplaçant. Ce qui ne sera pas une mince affaire...

