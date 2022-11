Les tops

Payet, la revanche

Un but, une passe décisive. Voici quel était le maigre bilan de Dimitri Payet avant ce dimanche cette saison. En une demi-heure à Monaco, le milieu marseillais, au rôle plus que marginal cette saison, a tout simplement été impliqué sur autant de buts, avec deux passes décisives. Entré en jeu pour remplacer le malheureux Amine Harit, le Réunionnais a plus que rentabilisé sa demi-heure sur la pelouse. En servant d'abord Jordan Veretout sur l'égalisation marseillaise. Puis en obtenant au métier un coup franc au moins généreux – si ce n'est imaginaire – qu'il a transformé en offrande pour Sead Kolasinac sur l'ultime action de la rencontre. L'intensité de sa joie n'a laissé aucun doute : le joueur de 35 ans avait bien besoin d'une soirée comme celle-ci.

Golovin continue de rayonner

Aleksandr Golovin est un joueur en confiance ces dernières semaines. Avant la réception de l'OM, le milieu de terrain russe restait sur deux buts et une passe décisive sur ses trois derniers matches. Et il a surfé sur cette vague. Auteur d'un superbe enchaînement pour envoyer Diatta obtenir le penalty du 1-1, le maestro monégasque s'est ensuite parfaitement positionné entre les lignes pour lancer Volland sur le second but des siens. Un match plein individuellement, pas récompensé collectivement. Mais lui pourra dormir tranquille durant la trêve.

Les bonbons de Sanchez et Ben Yedder

Des artistes, il y en avait sur la pelouse de Louis-II dimanche soir. Et ils se sont comportés comme tels. Peu après la demi-heure de jeu, Alexis Sanchez a ouvert le score d'un magnifique coup franc (35e). Ballon parti au-dessus du (grand) mur monégasque pour redescendre très vite : le Chilien a fait parler la cheville des fins manieurs de ballon, sur un coup de pied arrêté qu'il avait lui-même obtenu après un joli contrôle orienté. Dix minutes plus tard, Wissam Ben Yedder lui a répondu avec une panenka tout en décontraction (45e). Un régal.

L'OM, 30 minutes de caractère… et d'efficacité

Marseille a pris un énorme coup sur la tête au moment de l'évacuation sur civière d'Amine Harit. Puis un autre lorsque Kevin Volland a donné l'avantage à Monaco dix minutes plus tard. Mais les Phocéens, mal en point, ne se sont pas écroulés… et sont allés à l'essentiel : deux tirs, deux buts en seconde pétiode. Une efficacité maximale au bout d'un second acte longtemps laborieux. Et un scénario qui fera du bien aux têtes, après des fins de rencontres qui avaient tourné dans l'autre sens récemment, à Strasbourg et contre Tottenham.

Les flops

Harit, le crève-cœur

Nos yeux étaient naturellement tournés vers Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout et Youssouf Fofana, qui seront du Mondial au Qatar avec les Bleus. Mais toute blessure d'un futur mondialiste est un terrible crève-cœur, encore plus de cette manière. Peu avant l'heure de jeu, Amine Harit a subi un violent choc genou contre genou avec le puissant Axel Disasi, se tenant tout de suite la jambe gauche, les yeux écarquillés. La réalisation n'a, à juste titre, pas proposé de ralenti. Mais l'état de choc de l'international marocain et de son adversaire Youssouf Fofana, qui a mimé ce qu'il a vu à ses coéquipiers, peuvent laisser craindre le pire. L'ancien de Schalke 04 a été évacué sur civière.

Qui jouait à domicile ?

Ce n'est ni la première, ni la dernière fois que l'on se fait la réflexion, et Axel Disasi l'a lui-même confirmé à l'issue de la rencontre. Mais le stade Louis-II n'a été d'aucune utilité à l'AS Monaco dimanche soir. Pire, on a bien plus entendu les supporters marseillais qui avaient fait les plus de 200km de déplacement, que les Monégasques. Ce fut criant sur chacun des buts de l'OM, constant durant la rencontre, et presque humiliant à l'issue du match, où les Phocéens ont lancé un "aux armes" avec leurs supporters. Cela fait tâche pour l'ASM…

Balerdi aurait pu coûter cher

Leonardo Balerdi n'est pas le plus régulier des défenseurs marseillais, pour employer un euphémisme. Et l'Argentin l'a encore montré dimanche soir. Juste avant la pause, c'est lui qui a remis Monaco dans le match alors que l'OM dominait son sujet. Au duel avec Diatta, l'ancien de Dortmund a d'abord laissé retomber le ballon, permettant à son adversaire de rentrer dans la surface, où il a fait faute. Sur le deuxième but monégasque, beaucoup de Marseillais sont à blâmer, mais il s'est replacé de manière trop tendre pour fermer l'espace à Volland. Sans conséquence pour l'OM… mais un match à oublier.

