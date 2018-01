8-0 : Le PSG explose Dijon, Neymar signe un quadruplé

Le PSG a retrouvé son jardin et frappé un grand coup. Pour leur première sortie au Parc des Princes en 2018, les joueurs d'Unai Emery ont réalisé une retentissante démonstration face à Dijon en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Très largement supérieurs à des Dijonnais trop dociles, les attaquants parisiens se sont régalé (8-0). Di Maria a très vite signé un doublé, Cavani a retrouvé le chemin des filets et ainsi rejoint Ibrahimovic au panthéon des buteurs parisiens tandis que Neymar a carrément claqué un quadruplé. Le PSG s'est fait plaisir et confirme un peu plus sa mainmise sur le championnat. Il compte onze points d'avance sur son nouveau dauphin Lyon qui était allé battre Guingamp un peu plus tôt dans la soirée (0-2).

Dimanche prochain, dans un choc au sommet, les Lyonnais recevront les Parisiens et ont de quoi s'inquiéter. Car les joueurs d'Emery montent clairement en puissance en ce mois de janvier. Il ne leur a fallu que quatre minutes pour faire craquer la défense dijonnaise. A la suite d'un corner, Di Maria a placé une belle frappe de 20 mètres hors de portée de Reynet et lancé le festival (1-0, 4e). Récemment buteur à Nantes (victoire parisienne 0-1), l'Argentin a confirmé son retour en belle forme en s'offrant un doublé en un quart d'heure (2-0, 15e). Il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets après le bon travail de Lo Celso, Cavani et Neymar.

Di Maria s'est ensuite transformé en passeur pour Cavani qui a trompé Reynet d'une tête croisée aux six mètres (3-0, 21e). El Matador en est désormais à 20 buts en L1 cette saison mais rejoint surtout Ibrahimovic au sommet des buteurs de l'histoire du PSG avec un total de 156 réalisations.

Vidéo - Cavani au PSG, c'est toute une histoire 02:18

Neymar prend feu

Dans un tel contexte et face à des Dijonnais à la fois téméraires offensivement et totalement dépassés en défense, Neymar ne pouvait pas rester dans l'ombre de ses partenaires. La star brésilienne a lancé sa remarquable soirée avec un coup franc parfaitement placé (4-0, 41e). Si Dijon a, un temps, cru pouvoir réagir en début de seconde période, Neymar a encore aggravé le score en sanctionnant un mauvais renvoi de Yambéré dans sa surface (5-0, 57e).

Après une ribambelle de dribbles, de feintes et de provocations balle au pied, il a encore haussé le ton et s'est offert un but en solo au bout d'un raid parti de la gauche (6-0, 73e). Affamé, l'ancien Barcelonais s'est même emparé du ballon pour frapper et transformer un penalty obtenu par Cavani, qui aurait pourtant pu devenir le seul meilleur buteur parisien de l'histoire (8-0, 83e). Un peu plus tôt, Mbappé s'était joint à la fête en marquant après une passe de... Neymar (7-0, 77e). Cela nous fait donc un total de quatre buts et deux passes décisives pour l'insolent Brésilien que les Dijonnais n'oublieront pas de sitôt.