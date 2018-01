Guingamp-Lyon, le PSG dans un coin de la tête

Quand Guingamp et Lyon, les deux prochains adversaires de Paris, se rencontrent, de quoi parlent-ils ? De tout sauf du PSG. Bretons et Lyonnais sont en effet entièrement concentrés sur leur affrontement de mercredi, pour la 21e journée de L1. Certes, les matches contre Neymar, Mbappé, Cavani & Co ont une dimension à part dans un calendrier, chaque point grappillé ayant le goût de l'exploit, mais être obnubilé par ce rendez-vous n'a jamais aidé personne.

"Nous jouons les matches les uns après les autres", a par exemple répondu le milieu de l'OL Lucas Tousart, se réfugiant dans la réponse la plus cliché qui soit lorsqu'on lui a demandé si la réception du PSG occupait déjà un petit coin de sa tête avant le déplacement à Roudourou. Guingamp, lui, ira défier l'ogre parisien dans son antre du Parc des Princes le mercredi suivant, en 16e de finale de Coupe de France.

Pour se protéger de la tentation de se projeter, rien ne vaut une succession rapide des matches, comme en proposent les mois de janvier et de mars. "Je préfère que l'on joue tous les trois jours d'une manière générale même si c'est difficile mentalement et physiquement. Nous avons l'effectif pour. C'est mieux que de faire des semaines assez longues", a jugé l'entraîneur Bruno Genesio.

Avec onze points de retard sur le leader, la confrontation directe à domicile samedi sera sans doute la dernière cartouche rhodanienne pour croire encore un peu au titre. Mais pour cela, encore ne faut-il pas perdre davantage de terrain, comme dimanche, avec le nul concédé à Angers, une équipe qui joue la maintien (1-1).

Vidéo - 21e j. - Genesio: "Un match très équilibré à Guingamp" 01:29

Lyon doit redresser la barre

"Leur match nul et les deux points de perdus font que, dans leur tête, il faut absolument gagner contre Guingamp pour pouvoir préparer le match du PSG plus tranquillement. Et, à la limite, si après ils perdent contre le PSG, c'est pas un souci parce que c'est le PSG", a imaginé l'entraîneur d'En-Avant Antoine Kombouaré.

"Nous avons fait un faux pas dimanche contre Angers. (Guingamp) est un match important pour lequel nous devons redresser la barre", a confirmé Genesio. Engagé dans une lutte à trois très serrée avec Monaco et Marseille pour l'accession directe à la Ligue des champions, Lyon a d'autant moins intérêt à prendre de haut les Rouge et noir que ces derniers sont sur une pente ascendante. Sur les six dernières journées de championnat, ils sont invaincus avec 4 victoires et 2 nuls, engrangeant 14 points sur 18 possibles, le 3e meilleur bilan derrière Nice (16) et le... PSG (15).

Lyon doit aussi s'attendre à un type de jeu très différent, avec un gros défi physique et un jeu basé sur le contre qui ne sera pas sans lui rappeler Angers, contre qui il a tellement peiné.

"Ce sont deux rencontres très différentes il faudra chaque fois répondre dans les différents domaines proposés par nos adversaires", a admis Lucas Tousart. Lyon aura aussi en mémoire que depuis l'arrivée de Kombouaré sur le banc, Guingamp est devenue une sorte de bête noire. L'an dernier, les Bretons avaient fait le plein en championnat, gagnant à Lyon (1-3) et à Roudourou (2-1), et sortant même Lyon dès les huitièmes d'une Coupe de la Ligue dont l'OL rêvait de disputer la finale à domicile.

Après la victoire assez étriquée du match aller (2-1), l'OL ne pourra en tout cas pas dire qu'il n'est pas prévenu.

Maxime Gonalons et Lucas Tousart (Lyon) à la poursuite de Lucas Deaux (Guingamp)Panoramic

