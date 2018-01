Le PSG s'en sort à Nantes (0-1)

Paris s'en sort bien. Après une première période sereine, le PSG a souffert pour s'imposer (0-1) sur la pelouse de Nantes, un succès qui permet aux Parisiens de prendre onze points d'avance en tête de la Ligue 1. Les Nantais, qui ont bien réagi après la pause, regretteront un arbitrage déplorable et défavorable, avec notamment une expulsion rocambolesque contre Diego Carlos.

On se demandera quand même comment Mr. Chapron a pu expulser le défenseur brésilien au terme d'une action qui l'a vu donner un coup de pied au défenseur nantais (93e). Mais cela n'aurait pas changé le résultat d'une rencontre qui a vu un Nantes à deux visages. Celui dépassé et beaucoup trop bas de la première période et celui beaucoup plus séduisant montré après la pause. Bien plus dangereux (7 tirs, 3 cadrés), les joueurs de Ranieri auraient pu égaliser si la tête arrière de Diego Carlos n'avait fui le cadre (47e) et si Sala (56e), Bammou (63e) et Thomasson (83e) n'avaient pas buté sur Areola.

Mbappé à côté de la plaque

Mais les Nantais auraient surtout dû y parvenir si l'arbitre assistant ne s'était pas trompé à l'heure de jeu. Sur un coup franc de Dubois, Sala s'est imposé dans les airs pour tromper Areola de la tête avant d'être sanctionné d'un hors-jeu inexistant (60e). Un but qui aurait dû punir la seconde période timorée d'un PSG qui n'a pas su faire le break.

Angel Di Maria (PSG) à la frappe devant Nicolas Pallois (Nantes)Getty Images

Pourtant, il n'a fallu qu'un tir aux Parisiens pour faire la différence. Sur une passe de Cavani, Mbappé s'est illustré – pour la seule fois du match - en laissant passer le ballon pour Angel Di Maria qui ne s'est pas manqué face à Tatarusanu (12e, 0-1). En tout cas cette fois.

Car, bien avant les erreurs arbitrales, l'Argentin aurait dû mettre le PSG à l'abri de toute réaction nantaise. Mais servi face aux buts vides par un caviar de Rabiot, il a d'abord tiré sur la barre seul aux 5m50 (36e) avant de frapper à côté à la conclusion d'un joli contre mené par Mbappé (57e). L'une des rares bonnes actions de la soirée de l'ancien Monégasque bien muselé toute la partie par la défense centrale Diego Carlos - Pallois. En l'absence de Neymar, le Français a souffert pour faire la différence, privilégiant trop souvent la solution individuelle. Qu'importe au final. L'homme du match est et restera à jamais Mr. Chapron.