Ligue 1 : Le Paris Saint Germain peut s'offrir le titre dès ce week-end

Le championnat plié dès ce week-end, à six journées de la fin ? C'est possible. Si le titre du PSG ne fait plus aucun doute depuis de nombreuses semaines, les Parisiens pourraient s'offrir, dès cette 32e journée, un septième titre de champion de France en cas de victoire face à Saint-Etienne. Mais ça ne suffira pas. Pour que Paris soit champion, il faudra également que son dauphin, l'AS Monaco, chute sur sa pelouse samedi (17h) face au FC Nantes.

Moins d'une semaine après avoir remporté son deuxième trophée de la saison, la Coupe de la Ligue face à Monaco, les Parisiens auront à cœur de finir le plus fort possible en championnat pour marquer un peu plus l'histoire de la Ligue 1.

Victoire du PSG en Coupe de la Ligue 2017Eurosport

Objectif 100 points

Outre le septième titre de champion de France de l'histoire parisienne à aller chercher, le PSG a encore des records à faire tomber. L'un semble à sa portée : celui du nombre de points pris en une saison. Le précédent remonte à 2016 quand le club de la capitale, pour la dernière de Zlatan Ibrahimovic et de Blanc, avait conquis 96 points en 38 journées. Soit une moyenne de 2,53 points par match, contre 2,68 jusqu'ici cette saison.

Vidéo - Emery : "Saint-Etienne a beaucoup progressé avec Gasset" 01:38

"Nous allons continuer avec l'idée de gagner pour démontrer notre force. On veut continuer ainsi pour être champion et pour prendre le plus de points possible", a confirmé l'entraineur Unai Emery en conférence de presse mercredi.

Si Paris remportait tous ses matches d'ici la fin, il terminerait à 104 points et n'aurait alors laissé filer que 10 points en route (2 nuls, 2 défaites en L1 cette saison), sur 114 possibles. Un ratio à peine croyable. Mais atteignable, vu les oppositions accessibles qui attendent le PSG d'ici la fin de saison (déplacements à Saint-Etienne, Bordeaux, Amiens, Caen, réceptions de Monaco, Guingamp, Rennes).

Vers une balle de titre face à Monaco au Parc des Princes ?

Parmi les autres records envisageables, celui du plus grand nombre de victoires sur une saison, détenu par Paris (2016) et Monaco (2017) : 30 matches remportés, dont 15 à l'extérieur pour le PSG, un autre record. A sept journées de la fin, le PSG a gagné 27 matches cette saison dont 11 à l'extérieur. Il peut donc battre le record de victoires général et égaler celui des victoires à l'extérieur.

Edinson Cavani (PSG)Getty Images

En course pour un nouveau quadruplé (Trophée des champions, Coupes de la Ligue, de France, et championnat), les Parisiens devraient patienter une semaine de plus si l'AS Monaco ne s'incline pas samedi sur sa pelouse contre le FC Nantes. Mais le symbole n'en serait que plus beau. Car ce sont les Monégasques, champions de France en titre, qui se déplaceront le week-end suivant (dimanche 15 avril, 21h) sur la pelouse du Parc de Princes. L'équation serait alors simple pour les coéquipiers de Kylian Mbappé : une victoire et le PSG validerait définitivement son cinquième titre de champion en six ans. De quoi conclure en beauté la saison parisienne extraordinaire... sur la scène nationale.