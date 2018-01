Ligue 1 - Lyon s'impose à Guingamp (0-2), Saint-Etienne sombre à Metz (3-0)

Guingamp - Lyon : 0-2

Le gros coup du soir, c’est pour l’OL. Séduisants sur la pelouse de Guingamp (0-2), les hommes de Bruno Genesio ont pris possession de la deuxième place du classement avec un point d’avance sur Marseille et deux sur Monaco. Nabil Fekir, encore lui, avait ouvert le score du droit (1-0, 25e) avant qu’Houssem Aouar, aligné en ailier gauche, ne creuse l’écart à l’heure de jeu (0-2, 58e). Avec une jolie prestation collective et une victoire précieuse, Lyon prépare au mieux la réception du PSG dimanche. A l’inverse, Guingamp met fin à sa série d’invincibilité de six matches et reste 7e.

Ce qu’on en retient : Que Lyon a enfin allié plaisir et efficacité.

LOSC - Rennes : 1-2

Le hold-up parfait. Mené au score par le LOSC suite à un but de Junior Alonso (41e, 1-0), le Stade Rennais est allé chercher une victoire précieuse dans le Nord. James Lea Siliki, entré en jeu, a d’abord remis les équipes à égalité (1-1, 85e), bien aidé par une faute de main de Mike Maignan. Puis, dans la foulée, c’est Benjamin André qui a profité de l’apathie de la défense lilloise pour planter l’ultime banderille (1-2, 89e). Rennes est désormais 9e tandis que le LOSC végète à la 17e place.

Ce qu’on en retient : Que cette équipe lilloise est décidément bien naïve…

SCO Angers - Troyes : 3-1

Après avoir patiné à domicile, Angers ne s’arrête plus ! Déjà vainqueur de Dijon (2-1) avant la trêve, le SCO a enchaîné une deuxième victoire consécutive ce mercredi face à Troyes (3-1). Et le héros angevin ne s’appelle pas Karl Toko Ekambi cette fois-ci puisque c’est le défenseur Romain Thomas qui a permis à Angers de prendre le large d’un doublé inattendu (33, 56e) avant que Pierrick Capelle ne clôt la marque en fin de rencontre (3-1, 81e). Avant cela, Saîf-Eddine Khaoui avait entretenu l’espoir troyen (1-1, 51e). Angers est 16e alors que Troyes reste scotché à la 18e place.

Ce qu’on en retient : Que même Romain Thomas ne s’attendait pas à une telle soirée.

Metz - Saint-Etienne : 3-0

On pensait que Saint-Etienne avait repris des couleurs avec sa victoire contre Toulouse (2-0) dimanche. Mais les Verts ont lourdement rechuté mercredi sur le terrain de la lanterne rouge. Face à un FC Metz survolté (3-0), les partenaires de Yann M'Vila (dont c'était la première) ont totalement sombré. Emmanuel Rivière (13e, sur penalty), Matthieu Dossevi (16e) et Nolan Roux (78e) ont permis aux Grenats de remporter une troisième victoire en quatre matches pour afficher désormais un retard de "seulement" six points sur le barragiste. Sur une dynamique inverse, l'ASSE n'a plus que deux points d'avance sur le 18e troyen.

Ce que l'on en retient : Le renouveau stéphanois, espéré avec les arrivées de Robert Beric, Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep cet hiver, va probablement mettre du temps.

Amiens - Montpellier : 1-1

Déjà ralenti par Monaco samedi soir (0-0), Montpellier a perdu deux points sur le terrain d'Amiens quatre jours plus tard. C'est certainement le sentiment qui habitera les Héraultais après ce nouveau match nul (1-1) concédé dans la Somme. Les hommes de Michel Der Zakarian avaient pourtant ouvert le score, à la faveur d'une très belle frappe d'Ellyes Skhiri (34e), et ils auraient pu (dû ?) doubler la mise en seconde période, sans ce face-à-face manqué par Isaac Mbenza devant Régis Gurtner (70e). Les Montpelliérains ont finalement été surpris par une touche rapidement jouée et un but de Moussa Konaté (72e), bien servi par Oualid El Hajjam. Au classement, ce petit point est la distance qui sépare Amiens (16e) de Troyes (18e).

Ce que l'on en retient : Dans une lutte effrénée pour le maintien, Amiens affiche régulièrement de belles valeurs mentales. Cela pourrait lui être très utile.

Toulouse - Nantes : 1-1

Trois jours après sa courte (et spectaculaire) défaite contre le PSG (0-1), le FC Nantes a subi une nouvelle fin de match à rebondissements sur le pré de Toulouse (1-1). Devant au score pendant près de 75 minutes, et cette ouverture du score sur corner de Rene Khrin (19e), les Canaris ont été rejoints au bout du temps additionnel… sur un penalty très sévère. A peine effleuré par Ciprian Tatarusanu dans la surface, Max-Alain Gradel s'est effondré, a obtenu le penalty avant de le transformer en pleine lucarne (90e+6). Un point arraché qui n'empêche pas le TFC de rester avant-dernier du championnat, à l'issue d'une nouvelle prestation collective très moyenne.

Ce que l'on retient : le TFC n'est pas sorti de l'auberge, loin s'en faut, et la seconde partie de saison risque d'être mouvementée.

Jean CANESSE et Cyril MORIN