Lille annonce un accord de principe avec Christophe Galtier comme entraîneur

La nouvelle était dans l'air depuis vendredi après-midi... et elle est devenue officielle dans la soirée : Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du LOSC ! Ancien joueur du club nordiste, le coach de 51 ans retrouve donc un banc après son départ de l'ASSE en fin de saison dernière.

"Le LOSC annonce qu’il a choisi Christophe Galtier (51 ans) pour devenir son nouvel entraîneur. Le club et son ancien défenseur (1987-1990) ont en effet trouvé aujourd’hui un accord de principe qui sera contractualisé et paraphé avant la reprise de l’entraînement de l’effectif professionnel", annonce ainsi le communiqué officiel du LOSC, qui précise également qu'une "dizaine de techniciens se sont positionnés et montrés intéressés par le poste". Christophe Galtier sera accompagné de son adjoint Thierry Oleksiak et de Roger Propos, préparateur physique.

" J’ai été très vite convaincu par le discours de Luis Campos "

"Je suis très heureux de rejoindre le LOSC. Même si je suis conscient de la situation et de la tâche qui nous attend, j’ai été très vite convaincu par le discours de Luis Campos sur la viabilité et le sérieux du projet entrepris par Gérard Lopez et son équipe", confie de son côté Christophe Galtier au site du LOSC. "J’avais différentes propositions depuis mon départ de Saint-Étienne mais j’étais à la recherche d’un projet sur lequel je pouvais m’installer avec des objectifs importants comme celui du LOSC", ajoute-t-il.

De son côté, Gérard Lopez, le président du club nordiste, a expliqué les raisons de ce choix. "Nous avons pris le temps nécessaire à la réflexion et à la décision, et sommes ravis aujourd’hui de pouvoir annoncer cet accord de principe. Christophe est certes un ancien de la maison, mais c’est surtout un technicien performant et exigeant, qui partage la même passion, la même envie, et la même ambition que le LOSC", détaille ce dernier. "Christophe présente les qualités de manager requises pour poursuivre le bon travail entamé par notre cellule technique, faire progresser l’équipe et lui permettre d’exprimer à terme toutes ses qualités."

Pour Galtier, la tâche s'annonce ardue

Christophe Galtier fait donc son grand retour en Ligue 1. Après huit ans passés à l'ASSE, le natif de Marseille va découvrir une toute nouvelle réalité avec le LOSC. Actuels 18e du championnat, les Dogues ont réalisé une première partie de saison désastreuse, entre résultats désolants et licenciement de Marcelo Bielsa. Le tout sans oublier l'interdiction de recrutement infligée par la DNCG... Autant dire que le chantier s'annonce vaste pour Christophe Galtier.