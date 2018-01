Pour Xavi, Mbappé a "plus de physique que de talent" et encore "beaucoup de choses à améliorer"

Ancien chef d'orchestre du grand Barça de Pep Guardiola, Xavi est du genre passionnant quand il parle de football en entretien. Depuis le Qatar, où il termine sa carrière de footballeur et prépare sa future vie d'entraîneur, le milieu de terrain espagnol a parlé avec amour de sa vision du ballon rond, du jeu. Il a aussi évoqué Neymar et Kylian Mbappé, deux joueurs qui ne laissent personne insensible, notamment en Espagne.

Ainsi, quand le journaliste d'El Pais lui demande si avoir Neymar dans son vestiaire n'est pas un risque en terme de gestion, celui qui l'a côtoyé deux saisons durant à Barcelone coupe court : "Neymar est un bon mec. Il est joueur (...) C'est un leader incroyable. Sur le terrain, il est énorme. Il n'a peur de rien. C'est une vraie qualité. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Dans les moments difficiles, le grand joueur te dit : Donne moi le ballon".

Xavi a également été interrogé, comme à peu près toute personne connue du monde du football, sur le phénomène Kylian Mbappé. Plus exactement sur la possibilité qu'il soit le joueur, après Messi, avec le plus gros potentiel de la planète foot. Réponse de l'Espagnol : "Je crois qu'il va y avoir une ère après Messi et Cristiano où Neymar va devenir la référence. Car en plus il est Brésilien et le Brésil a tout pour être au moins en finale du prochain Mondial. L'ère Neymar va durer trois ou quatre ans. Viendra ensuite celle de Mbappé".

" Je le vois plus comme un Henry. "

Déjà encensé par Diego Maradona il y a quelques semaines, le jeune attaquant parisien appréciera. Mais pour Xavi, l'ancien Monégasque a encore du travail pour atteindre le très, très haut niveau : "Mbappé a un potentiel incroyable. Il est très jeune. Seulement 19 ans. Il est déjà bestial. Mais je crois que le talent prime sur le physique. Neymar est comme Messi : il a le physique et le talent. Et je crois que Mbappé a plus de physique que de talent. Et selon ma façon de voir le foot, les joueurs qui font la différence le font plus grâce à leur talent que grâce à leur physique. Ni moi, ni Iniesta, n'étions physiques. Nous avions juste du talent. Ceux qui sont touchés par une baguette magique ont les deux : Maradona, Pelé, Ronaldo, Messi, Neymar. Mbappé aussi a du talent. Mais je le vois plus comme un Henry."

Et Xavi de conclure en pointant les axes de progression possibles du natif de Bondy : "Avec Emery, c'est sûr qu'il va progresser. Emery travaille bien, c'est un bon entraîneur. Mais si vous mettez ce garçon au Barça, il progresserait encore plus. Il comprendrait tout sur le jeu. Si vous le mettez avec Guardiola, il passerait de 8,5 (sur 10) à 9,5. Neymar est déjà à 9,5. Il peut difficilement faire mieux. Mbappé a encore beaucoup de choses à améliorer, surtout sur la compréhension du jeu. Car quand il était plus jeune, il n'avait pas besoin de réfléchir. Il faisait la différence tout seul. Seulement grâce à sa puissance et sa vitesse. J'aimerais bien voir Mbappé contre une défense comme celle de l'Atlético. Pour moi, aujourd'hui, Neymar est meilleur".