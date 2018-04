Saint-Etienne, Nice et Montpellier plus que jamais dans la course à l'Europe, Lille coule toujours

Nantes - Saint-Etienne 0-3

Nantes commencer à caler. Et c’est Saint-Etienne qui se rapproche. Invaincu depuis neuf rencontres désormais, les Verts ont fait plier les Canaris à domicile (0-3). Portés par un Mathieu Debuchy encore buteur (17e) - sa troisième réalisation en huit matches - et un Remy Cabella primordial avec un doublé (54e, 64e) et une passe décisive, les hommes de Gasset sont neuvièmes, à deux points de leurs adversaires du jour, huitièmes, mais surtout à trois points de la cinquième place désormais occupée par Montpellier (en attendant Rennes - Monaco mercredi). Séduisants et efficaces, les Verts ont laissé une très belle impression.

Ce qu’on en retient : Qu’avec cette forme-là, Sainté peut rêver d’une fin de saison en apothéose.

Caen - Montpellier 1-3

Un cauchemar en défense. Et une lourde défaite à la clé. Grâce à un doublé de Giovanni Sio (21e et 54e) - qui s’offre au passage sa première saison à dix buts dans l’élite - et une réalisation de Ellyes Skhiri (23e), Montpellier a facilement fait plier des Caennais à l’agonie (1-3). Ivan Santini a réduit l’écart en fin de match (87e). Réalistes et solides, les hommes de Michel Der Zakarian renouent avec la victoire pour la première fois depuis le 10 février dernier, après cinq nuls consécutifs, et continuent leur bonhomme de chemin. Les voilà à nouveau cinquièmes, avec 45 points (en attendant là aussi la prestation rennaise mercredi). À Caen, cette défaite et cette 14e place, six points devant la zone rouge, doit être un signal d’alarme.

Ce qu’on en retient : L’apathie caennaise et l’efficacité nouvelle de Sio.

Troyes - Nice 0-2

Saint-Etienne et Montpellier ont fait le travail. Nice devait faire de même. Et grâce à un Alassane Pléa intenable et double buteur (16e, 80e), les Aiglons a suivi le mouvement au stade de l’Aube (0-1). Malgré de nombreuses occasions, les Niçois n’ont jamais réussi à creuser l’écart, la faute à un Zelanzy vigilant. Peu importe, au classement, Nice reste au contact à la 7e place avec 45 points. Troyes, 18e avec 29 points, est encore en grand danger.

Ce qu’on en retient : Que la lutte pour la 5e place sera brûlante jusqu’au bout !

Lille - Amiens 0-1

Lille ne s’en sort pas. Battu ce dimanche par un concurrent direct en la personne d’Amiens, les hommes de Christophe Galtier ont manqué l’occasion de se relancer en jouant de malchance (une barre, un poteau). Le jeune Stiven Mendoza s’est offert un but en solitaire (53e) pour infliger une 17e défaite au LOSC version 2017-2018. Les hommes de Christophe Galtier sont 19e avec 28 points tandis qu’Amiens respire mieux à la 15e place et ses 34 points.

Ce qu’on en retient : Que pour le LOSC, ça sera compliqué…

Strasbourg - Metz 2-2

Un derby de feu ! Une ambiance folle, de la tension, des rebondissements et des supers buts. Ce duel de l’Est aura tenu toutes ses promesses ce dimanche (2-2). Stéphane Bahoken avait d’abord ouvert le score pour Strasbourg (17e) en profitant d’une mauvaise prise de balle de Kawashima. Puis, à la faveur d’un penalty obtenu à la suite d’une main d’un défenseur … messin dans la surface strasbourgeoise, Rivière avait remis les équipes à égalité (14e). Mollet, dès le retour des vestiaires, a pensé doucher la Meinau (46e). Mais c’est finalement Seka d’un boulet de canon du droit dans la lucarne qui a clos la marque (79e). Définitivement fou. Le RCSA est 16e tandis que Metz reste bon dernier.

Ce qu’on en retient : Que ces duels là aussi font vivre notre belle Ligue 1.