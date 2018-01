Sanson en chef d'orchestre

Cette semaine, Morgan Sanson va fêter un anniversaire très particulier. L'ancien Montpelliérain ne va pas souffler ses 24 bougies. Il le fera le 18 août prochain. En revanche, le milieu de terrain de l'OM appréciera de se rappeler que ça fait maintenant un an qu'il s'est engagé en faveur du club marseillais. C'était le 17 janvier 2017. Une arrivée sans tambour ni trompette contrairement à celle de Dimitri Payet, le gros transfert du premier mercato de Frank McCourt. Une année plus tard, les dirigeant marseillais se frottent les mains d'avoir fait signer cet ancien international espoirs pour un peu moins de 12 millions d'euros.

Sacré meilleur passeur de Ligue 1 avec 12 réalisations en mai dernier, Sanson sait aussi faire parler la poudre. Samedi, il a marqué son 6e but de la saison lors de la victoire de l'OM à Rennes (0-3). Seul Florian Thauvin a fait mieux que lui dans l'effectif marseillais (9 buts). Des statistiques qui traduisent son implication dans le jeu olympien. Et sa volonté d'être encore plus décisif. "Il faut que je sois plus tueur", clamait-il l'an passé. Pour y parvenir, le natif du Cher a beaucoup travaillé devant le but. Et ses gestes sont maintenant beaucoup plus précis. "Il nous impressionne à l'entraînement", explique même un coéquipier sous le charme de la réussite de Sanson.

Morgan Sanson, buteur contre Lille, et Andre Zambo Anguissa (Marseille)Getty Images

Thauvin : "Un super joueur"

Au sein de l'effectif olympien, Sanson fait l'unanimité. Tous les joueurs reconnaissent le talent de leur coéquipier. "Franchement, c'est un super joueur, s'enthousiasme Florian Thauvin. Il est ultra-performant. Comme ça fait plusieurs années que l'on se connaît, on a une belle complicité sur le terrain." Le tandem Sanson-Thauvin a même fait oublier Payet, très en retrait depuis plusieurs semaines. Pour certains, Sanson est d'ailleurs devenu le véritable chef d'orchestre de l'OM. "Il réalise vraiment une belle saison, savoure Valère Germain, passeur décisif sur le but de Sanson à Rennes. Il arrive à se projeter vers l'avant très rapidement. Et il voit plus vite que les autres. C'est un très gros atout pour nous."

Très polyvalent, Sanson se montre aussi à l'aise aux côtés de Luis Gustavo à la récupération que dans un rôle de n°10 derrière un attaquant ou sur un côté. "Je joue un peu à tous les postes, explique l'intéressé. J'arrive à mieux gérer cette situation qu'auparavant. Car je prends mes repères rapidement." Le couteau suisse de l'OM a réussi à dépanner Rudi Garcia à de nombreuses reprises. "Il peut pallier les manques d'un joueur en méforme et prendre sa place sans broncher, explique-t-on à La Commanderie. C'est un coéquipier modèle." Tous ces compliments ne risquent pas de perturber le jeune homme, très conscient que le ballon fait (trop) souvent perdre la tête à certains joueurs en devenir.

Florian Thauvin et Morgan Sanson (OM)Getty Images

Il rajeunit le "papy project"

Bien entouré dans sa vie privée, Sanson présente tous les atouts pour aller (très) loin. "C'est peut-être le joueur qui nous fait le plus espérer dans l'effectif, lâche le patron d'un club de supporters en virage Nord. Car il est jeune (23 ans). Et sa marge de progression est encore impressionnante. On sent que c'est un mec bien." Toujours dans l'idée de nourrir le fameux "OM Project", les décideurs marseillais auraient le nez creux en mettant en avant ce joueur à fort potentiel. "Actuellement, on est plutôt sur un papy project, plaisante Stéphane, quadra abonné en virage Sud. Et Sanson représente finalement le seul nouveau joueur de l'OM capable d'aller un jour en équipe de France." Pour accéder aux Bleus, Sanson devra encore franchir plusieurs caps. Mais l'ancien Montpelliérain navigue dans la bonne direction.

Buteur à Strasbourg en octobre dernier (3-3), Sanson espère récidiver mardi soir face aux Alsaciens qui se déplacent à Marseille. Le lendemain, il pourrait alors fêter sereinement sa première année réussie sous le maillot marseillais.