Thiago Silva lance un appel au PSG : "Il ne faut pas tout changer"

Parole(s) du capitaine. Alors que le PSG recherche activement son futur entraîneur, Thiago Silva a décidé de prendre la parole avant une fin de saison qui s'annonce agitée. Et notamment en interne. Un grand ménage ? Le défenseur brésilien n'est pas pour, estimant que l'effectif parisien se doit de garder une base solide. "Il est nécessaire de maintenir une colonne vertébrale pour la saison prochaine. Nous devons changer le minimum", explique tout d'abord Thiago Silva au média brésilien Veja.

Si l'élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid est encore dans toutes les têtes, le capitaine du PSG a également évoqué un peu de malchance au tirage. "Ces deux dernières années, nous avons hérité de Barcelone et du Real Madrid en 8es de finale, deux des favoris pour remporter la compétition. Nous devons continuer à travailler, avec un état d’esprit positif, peu importe la difficulté", confie-t-il.

Pour le Brésilien, il faut donc que le PSG "continue à y croire" sans rien lâcher. En attendant de pouvoir retenter sa chance la saison prochaine, le club de la capitale est en chantier. Pour le gérer, le nom de Thomas Tuchel revient un peu partout ce vendredi. Mais rien ne semble toutefois définitivement acté dans la quête du successeur à Unai Emery.

Trop fragile ? Thiago Silva répond aux critiques

Dans cette interview à Veja, Thiago Silva en a également profité pour revenir sur les nombreuses critiques dont il fait souvent l'objet. Considéré comme trop fragile par beaucoup, le défenseur est revenu sur un épisode qui lui colle à la peau : ses fameuses larmes lors de la séance de tirs au but face au Chili en 8e de finale du Mondial au Brésil en 2014. "Si encore cela avait été après une défaite, peut-être que je l’aurais mieux pris. Parfois, une équipe gagne et on pleure parce qu’on a donné sa vie pour son équipe. Dans mon cas, on aurait dit que j’avais tout préparé", confie Thiago Silva. Le tout dans des propos traduits par RMC.

"Aujourd’hui encore, on continue à en parler. Avec les réseaux sociaux, tout prend plus d’ampleur. Tout cela m’a énervé", explique le défenseur brésilien, qui avoue que l'après-Mondial n'a pas été simple à gérer. "Ceux qui m’ont permis de rebondir sont mes proches, ma famille, mes amis, qui sont peu en ce moment. Cela n’a pas été facile, c’était même dur. Dans la foulée, j’ai perdu mon beau-père, qui a été le pilier de tout pour que je puisse être en sélection. Il était lui aussi irrité par toutes ces critiques. Voir la famille souffrir, ça brise le cœur. Nous sommes davantage habitués à tout ça, les critiques et les éloges, mais la famille, elle, n’est pas prête pour ça", conclut le capitaine du PSG.