Tony Chapron présente ses excuses. Ecarté jusqu'à nouvel ordre depuis lundi matin par la direction technique de l'arbitrage de la FFF, l'arbitre français n'avait pas encore pris la parole après son geste sur Diego Carlos lors du match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain (0-1).

C'est maintenant chose faite. Dans une déclaration transmise à l'AFP, lundi, au lendemain de la rencontre, l'arbitre français a évoqué un "geste maladroit", "inapproprié" et a présenté ses "excuses" au joueur de Nantes impliqué, Diego Carlos.

" J'ai ressenti une vive douleur sur une blessure récente, dans un mauvais réflexe, j'ai tendu ma jambe vers le joueur "

"Lors du match Nantes-PSG, j'ai été percuté par Diego Carlos, joueur de Nantes. A l'occasion de ce choc, j'ai ressenti une vive douleur sur une blessure récente. Dans un mauvais réflexe, j'ai tendu ma jambe vers le joueur", a poursuivi le directeur de jeu dans un communiqué adressé à l'AFP.

"Ce geste maladroit était inapproprié", a-t-il ajouté. "Je tiens donc à présenter mes excuses à Carlos Diego suite à cette action.

Chapron a rédigé un rapport complémentaire en faveur de Diego Carlos

Lors de Nantes / PSG, Tony Chapron a eu un geste difficilement compréhensible. Sur une action anodine, il a tenté de faire un croche-pied au défenseur nantais qui l'avait involontairement fait tomber. Après s'être relevé, l'arbitre de 45 ans l'a exclu. Une scène surréaliste qui a depuis fait le tour du monde.

L'officiel a précisé dans son communiqué qu'il avait demandé à la Commission de discipline de la LFP de retirer le deuxième carton jaune au Brésilien. "Un rapport complémentaire a été adressé à la commission de discipline afin que l'avertissement reçu par le joueur du FC Nantes lui soit retiré, puisqu'au vu des images son geste ne m'a pas paru volontaire."

Tony Chapron, d'ores et déjà suspendu pour la rencontre entre Angers et Troyes (21e journée de Ligue 1), qu'il devait arbitrer mercredi prochain, sera convoqué prochainement par la Commission de discipline de la LFP. C'est cette dernière qui devrait prendre la décision finale de sanctionner ou non l'arbitre français.