25e journée : Angers domine Nice (3-0)

Angers a passé la vitesse supérieure au bon moment. Le SCO s'est offert un quatrième match consécutif sans défaite en L1, et une troisième victoire d'affilée, en signant un succès convaincant et mérité face à Nice (3-0) samedi au Stade Raymond-Kopa. Un penalty de Stéphane Bahoken (44e s.p.) et des buts d'Angelo Fulgini (47e) et Cristian Lopez (90e+2) permettent à la formation de Stéphane Moulin de se donner encore un peu plus de marge dans la course au maintien. Et même de rêver à l'Europe, puisqu'elle n'a plus que quatre longueurs de retard sur son adversaire du soir, septième.

Les hommes de Patrick Vieira n'ont jamais été vraiment en mesure de confirmer leur succès face à Lyon la semaine passée. Régulièrement mis en difficulté par la vitesse et l'enthousiasme du SCO, ils ont plombé leurs chances en cédant deux fois à des moments clés de la rencontre. Juste avant la pause, sur un penalty transformé par Stéphane Bahoken après une faute sur Angerlo Fulgini (1-0, 44e s.p.). Et juste après, sur une reprise du même Fulgini pour conclure un bon travail d'Abdoulaye Bamba (2-0, 47e).

Le contre conclu en toute fin de match par Cristian Lopez (3-0, 90e+2) n'a fait qu'illustre davantage l'inefficacité d'une équipe niçoise privée d'Allan Saint-Maximin. Les Aiglons ont été trop maladroits dans le dernier geste. Ils sont aussi tombés sur un très bon Ludovic Butelle, décisif devant Christophe Jallet (25e), Ignatius Ganago (38e, 57e) et Wylan Cyprien (67e). Le portier angevin a lui aussi apporté une belle contribution à une embellie qu'Angers tentera de confirmer la semaine prochaine sur le terrain de la lanterne rouge, Guingamp.