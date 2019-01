Adrien Rabiot saisit la commission juridique de la LFP

Les relations se dégradent chaque jour un peu plus entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain. L'AFP a confirmé une information annoncée par Paris United en indiquant que le milieu parisien avait saisi lundi la commission juridique de la LFP après avoir été mis à l'écart du groupe professionnel. Il n'a plus joué avec le PSG depuis le déplacement à Belgrade face à l'Etoile Rouge le 11 décembre dernier (1-1) et s'entraîne depuis la semaine passée avec la réserve du club de la capitale.

Rabiot s'est adressé à la commission juridique de la Ligue car il estime que le PSG ne respecte pas l'article 507 de la charte de la LFP. Selon cet article, cité par l'AFP, le passage d'un joueur du groupe professionnel à la réserve "doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif. Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s'apparentant à une mise à l'écart du joueur contraire à l'esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel."

Rabiot veut une réintégration "immédiate"

Le milieu parisien aurait indiqué que son club était ainsi "dans l'illégalité" et demanderait à être immédiatement réintégré au groupe de Thomas Tuchel. Le PSG avait justifié la relégation de Rabiot de l'effectif professionnel à la réserve la semaine passée par "son absence du stage au Qatar et la nécessité d'une remise à niveau physique", selon Le Parisien. Mais le joueur a de nouveau été invité à s'entraîner avec l'équipe réserve ce lundi et a ainsi décidé de saisir la commission juridique de la LFP pour faire valoir ses droits.

Si l'entraîneur parisien Thomas Tuchel s'est dit ouvert à réintégrer Rabiot dans le groupe pro lors d'une conférence de presse il y a dix jours, la position de ses dirigeants semble encore différente. Le 17 décembre dernier, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, avait annoncé que Rabiot ne rejouerait plus avec son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Une décision motivée par le refus du joueur de prolonger son contrat avec Paris, qui expire en juin prochain. Le milieu de 23 ans est en négociations avancées avec le FC Barcelone pour rejoindre le club catalan l'été prochain.

Aucun accord n'a cependant été annoncé et d'autres clubs comme le Bayern Munich restent sur les rangs. Le PSG préfèrerait transférer Rabiot cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert sur un joueur qui sera libre en juin prochain. Il cherche aussi à se renforcer au milieu de terrain lors de ce mercato, encore davantage après la blessure à la cheville de Marco Verratti lors du match face à Guingamp samedi (9-0). Les noms de Leandro Paredes, Julian Weigl et Idrissa Gueye sont évoqués. Même contre son gré, Paris pourrait bien devoir faire de Rabiot l'un de ses renforts hivernaux.