Après OM - PSG (0-2) : Kylian Mbappé et Adrien Rabiot en retard à cause du Clasico Barça-Real ?

Thomas Tuchel l’a dit lui-même : face à l’OM, il a pris la décision de placer Kylian Mbappé et Adrien Rabiot pour raisons "disciplinaires". C’est un secret de Polichinelle : les deux internationaux français étaient en retard à la causerie d’avant-match. Un léger retard croit savoir RMC qui va plus loin en trouvant la source de ce celui-ci : le Clasico entre le Barça et le Real. Selon la radio, les deux joueurs auraient regardé la fin de match en entier avant d’arriver avec "deux à trois minutes" de retard à la réunion des joueurs. C’est à ce moment-là que Thomas Tuchel a pris la décision de les placer sur le banc.

Une grosse sanction pour un si petit retard ? A en croire RTL, et comme Tuchel l’avait laissé entendre lors de l’après-match, ce n’était pas la première fois qu’une telle attitude intervenait. Pas plus tard que mercredi dernier, Mbappé aurait ainsi eu près de 20 minutes de retard au rassemblement des joueurs avant d’affronter le Napoli (2-2). Sur le coup, l’entraîneur allemand, furieux, laisse passer tout en prévenant Mbappé. Qui arrivera donc avec un nouveau retard le dimanche. La suite ? Une entrée en jeu fulgurante, une victoire face à l’OM et un coup de poker gagnant pour Tuchel.