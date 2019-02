Au Top 50 à seulement 20 ans, Kylian Mbappé claque un nouveau record

Qui arrêtera Kylian Mbappé ? Pas le Nîmes Olympique. Le promu du Gard s'est longtemps accroché comme il a pu face au monstre parisien, mais il a fini par laisser le PSG s'envoler, lorsque l'attaquant champion du monde a enfin réglé la mire. Son doublé en seconde période a donné une autre ampleur à la victoire parisienne, et lui a permis de s'offrir un énième record de précocité.

A la 69e minute, Mbappé a trompé Paul Bernardoni du plat du pied, avant de récidiver en toute fin de rencontre. Ses 50e et 51e buts en Ligue 1. A 20 ans, 2 mois et 3 jours, il est le plus jeune joueur de l'histoire du Championnat de France à atteindre ce total symbolique. Il efface la légende de l'AS Saint-Etienne, Rachid Mekhloufi, qui était jusqu'à ce samedi le plus jeune "cinquantenaire" de tous les temps, à 20 ans, 4 mois et 25 jours. C'était en 1957. Il y a plus de soixante ans...

Kylian Mbappé lors de PSG-NimesGetty Images

" Je voulais le 52e but aussi... "

"Je travaille tous les joueurs pour essayer d'aider mon équipe au maximum, et de me faire plaisir aussi. Le foot, ça reste du plaisir, et de marquer des buts, battre des records, c'est ce qui m'anime donc je suis très content", a-t-il réagi après la rencontre, au micro de Canal +. "Je pars du principe qu'un jour quelqu'un viendra et fera mieux. Il faut toujours essayer d'aller le plus haut possible sinon un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va te dépasser. Je voulais le 52e but aussi, pour le ballon (promis à celui qui réussit un triplé) !", a-t-il poursuivi.

Voilà sans doute le plus fou : Kylian Mbappé a fini la rencontre avec un doublé en ayant énormément vendangé. Avec un peu plus d'adresse et de réussite, il aurait pu sortir du terrain avec quatre ou cinq buts dans la besace. On a ainsi longtemps cru que ce 50e but se refuserait à lui ce samedi. Mais il a fini par trouver l'ouverture. Plutôt deux fois qu'une, donc.

Sa campagne la plus prolifique, et de loin

Phénomène de précocité, phénomène tout court, Kylian Mbappé avait inscrit son tout premier but en Ligue 1 il y a quasiment trois ans, jour pour jour. C'était le 20 février 2016, face à Troyes, sous le maillot de l'AS Monaco. Il avait 17 ans et 2 mois et était alors devenu, déjà, le plus jeune buteur de l'histoire du club azuréen. Il avait fait mieux qu'un certain Thierry Henry. Trois ans et trois jours plus tard, le voilà donc au-delà de la barre des 50 réalisations.

Cette campagne 2018-2019 est sa plus prolifique, et de loin. Après son doublé contre Nîmes samedi, le voilà désormais crédité de 22 buts en Ligue 1. Il n'avait jamais inscrit plus de 16 buts en une saison. Preuve qu'il a encore franchi un cap depuis la Coupe du monde. En ayant frappé 22 fois, il domine à présent nettement le classement des buteurs, devant son coéquipier Edinson Cavani (17) et le Lillois Nicolas Pépé (16). D'autant plus impressionnant que Kylian Mbappé n'a tiré aucun penalty. Un phénomène, vraiment.