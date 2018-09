Avant Lille - OM : Luiz Gustavo, le coup de mou

Dans les travées de l'Orange Vélodrome, on entend de moins en moins résonner le chant très entraînant en l'honneur de Luiz Gustavo. Lancé par les Winners en Virage Sud la saison dernière, cet hymne a enflammé le stade à nombreuses reprises. Mais les temps sont plus durs pour le Brésilien. "On a mal pour lui, explique un des initiateurs de la chanson reprise en virage. Il a nous tellement donné jusqu'ici... On lui pardonne son début de saison assez catastrophique. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps..." La patience des fans marseillais a ses limites. Car quand Luiz Gustavo balbutie son football, c'est tout l'OM qui marche de travers.

Avant-dernière défense de Ligue 1 avec déjà 13 buts encaissés en seulement 7 journées, l'OM n'a pas encore trouvé son équilibre. Et le repositionnement de Luiz Gustavo en charnière centrale ne change pas la donne. Avec le Brésilien derrière, l'équipe marseillaise a encaissé 8 buts en 5 rencontres dont le fameux 4-2 à Lyon. Des stats qui sonnent comme une mauvaise passe pour l'ancien joueur du Bayern Munich, plus à l'aise au milieu de terrain. "Derrière, ses interventions ne sont plus aussi tranchantes que la saison dernière, souffle un habitué de la Commanderie. Il laisse ses adversaires prendre de la distance avec lui. Alors que sa vitesse et son placement étaient ses deux grandes forces."

Vidéo - Garcia : "Luiz Gustavo ? C'est vrai qu'il a été parfois en difficulté" 00:40

Déboussolé par les changements défensifs

Habitué à jaillir au milieu de terrain pour couper les trajectoires adverses, Gustavo ne semble plus savoir où donner de la tête quand il évolue plus bas. Il doit sans cesse compenser les errements de ses défenseurs latéraux, notamment Jordan Amavi, totalement à côté de ses crampons depuis la reprise du championnat. Expulsé face à Strasbourg (3-2) mercredi, l'ancien Niçois ne sera pas du déplacement à Lille ce dimanche. Un nouveau changement dans une défense modifiée à chaque rencontre. Une difficulté de plus pour trouver une vraie stabilité derrière. "Pour ma défense, je n'ai pas de choix avec les absents, se lamente Rudi Garcia. Il faut s'améliorer pour prendre moins de buts. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles mais ça va se tarir. Il faudra être plus solide même si ça ne doit pas être au détriment de l'attaque."

Aligné en défense centrale successivement avec Kamara, Rami et Caleta-Car, Gustavo doit perpétuellement s'adapter au jeu de son compère dans l'axe. Chaque joueur possède son propre profil défensif. Et tous ne semblent pas compatibles avec le jeu du Brésilien. La paire formée avec Caleta-Car a pris l'eau à Lyon. Un raté marquant pour la recrue croate. Même s'il promet ne pas condamner le défenseur vice-champion du monde cet été, Rudi Garcia n'en fait plus son premier choix derrière. Et sa priorité reste Luiz Gustavo.

"Selon moi, les difficultés de Gustavo sont d'ordre physique, tente d'expliquer le coach marseillais. Car on a gagné les quatre matchs avec lui en position de défenseur central. Mais il a été parfois un peu plus en difficulté que par le passé. Car il a eu des soucis de dos. Ça va beaucoup mieux maintenant. Petit à petit, il va revenir et faire de gros matchs. Il est aussi bon derrière qu'au milieu. Surtout, c'est un joueur important pour qu'on retrouve le chemin de la victoire. Il n'y a pas de débat." Le coach olympien ne souhaite pas mettre son joueur en première ligne des responsables des nombreux buts marseillais encaissés. Il soutient son vice-capitaine, même lorsque la tempête souffle autour de lui.

Jordan Amavi et Luiz Gustavo ont vécu un calvaire face à l'OLGetty Images

" Il sait toute l'estime que je lui porte "

Très proche de Luiz Gustavo, l'entraîneur de l'OM a eu une longue discussion avec le Brésilien après le cauchemar vécu à Lyon. "On a parlé de tout, de technique et d'état d'esprit, avoue Garcia. Il sait toute l'estime que je lui porte et toute l'importance qu'il a pour moi dans l'équipe." On ne touche pas à l'icône Gustavo. Car il a prouvé la saison dernière qu'il savait tirer l'équipe vers le haut dans les moments difficiles. Cette fois, c'est lui qui est dans le creux de la vague. Et en l'absence d'Adil Rami et de Steve Mandanda, les cadres de l'OM n'étaient plus très nombreux sur le terrain ces derniers temps pour glisser un bon mot à Gustavo. Le retour du gardien champion du monde, mercredi, face à Strasbourg (3-2) a déjà permis au Brésilien de sentir une présence importante derrière lui.

A Lille, l'OM passera un vrai test défensif face à une équipe très séduisante depuis le début de la saison. Luiz Gustavo sera associé soit à Boubacar Kamara soit à Adil Rami s'il est remis de sa blessure à la cuisse. Avec l'une ou l'autre des charnières centrales, l'OM a toujours gagné en championnat. Voilà enfin une statistique rassurante pour les supporters marseillais qui espèrent bien entonner très rapidement l'hymne à leur Brésilien préféré...