La Ligue 1 reprend ses droits dès le 9 août prochain ! La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé le calendrier de la Ligue pour la saison 2019-2020 ce vendredi. En ouverture de la saison, le Paris Saint-Germain, double champion de France, accueillera au Parc des Princes le Nîmes Olympique le 10 août lors d'une première journée marquée par un choc Monaco-Lyon. De son côté, l'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas recevra le Stade de Reims au stade Vélodrome.

OL-PSG dès la 6e journée

Le premier choc attendu dans la lutte pour le titre verra s'opposer l'Olympique lyonnais du duo Juninho-Sylvinho face au PSG lors de la 6e journée. Une rencontre au Groupama Stadium où les Lyonnais auront à cœur de montrer leurs nouvelles ambitions à l'échelle nationale. A noter également la confrontation au stade Geoffroy-Guichard dès la 4e journée d'un OM revanchard sous l'égide d'André Villas-Boas qui recevra l'AS Saint-Etienne, quatrième du dernier championnat. Un match qui sent déjà la poudre et qui donnera déjà un aperçu des ambitions européennes des deux équipes. D'autant que les Stéphanois ne devront attendre que la 9e journée pour affronter leur rival historique, l'Olympique lyonnais, dans un derby qui promet.

PSG-OM le 26 octobre

Parmi les grands événements, évidemment, le classique PSG-OM sera très attendu. La première confrontation aura lieu au Parc des Princes le 26 octobre prochain à l'occasion de la 11e journée avant que les deux équipes ne se retrouvent le 22 mars 2020. Deux rencontres au cours desquelles, les hommes de Villas-Boas tenteront de mettre fin à la disette du club phocéen : voilà 8 ans (27 novembre 2011, 3-0) que l'OM n'a plus gagné face à son pire ennemi parisien.

Dans les autres affiches, on notera la rencontre entre les deux Olympiques (OM-OL) qui aura lieu le week-end du 9-10 novembre lors de la 13e journée. Lille, dauphin surprise du PSG, se déplacera au Parc des Princes le weekend du 23-24 novembre (14e journée). Le match retour aura lieu à peine trois mois après lors du week-end du 25-26 janvier 2020 au stade Pierre-Mauroy.

Les affiches de la 1re journée :

Paris Saint-Germain - Nîmes

Lille - Nantes

Monaco - Lyon

Marseille - Reims

Angers - Bordeaux

Brest - Toulouse

Dijon - Saint-Etienne

Montpellier - Rennes

Strasbourg - Metz

Nice - Amiens