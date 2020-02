Coronavirus : la LFP confirme le maintien des matches de L1 du week-end

Les matches de Ligue 1 du week-end ne sont pas annulés malgré les annonces du gouvernement face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus. Voilà le message adressé par la Ligue de Football Professionnel à l'AFP ce samedi à 16h. "Nous sommes en contact permanent avec les autorités", a fait savoir la LFP, indiquant que les rencontres du week-end, à commencer par celle du PSG contre Dijon prévue samedi à 17h30 au Parc des Princes, étaient "maintenues à l'heure actuelle".

Le derby maintenu

Dimanche, le match phare du week-end de football se déroule normalement en soirée à Lyon, où plus de 60.000 personnes sont attendues pour le derby face à Saint-Etienne. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi que les matches de Ligue 1 du week-end n'étaient pas concernés par les mesures prises par le gouvernement, qui a ordonné l'annulation de tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et de certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris prévu dimanche.