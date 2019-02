Dijon - Marseille - OM, et si c'était mieux à deux ?

Ce fut d'une infinie tristesse. Un match sans supporter et sans pic de fièvre. Deux équipes moroses. Que retiendra-t-on de ce Marseille – Bordeaux. Pas grand-chose. La victoire marseillaise, bien sûr. Et Duje Caleta-Car, recrue onéreuse de l'été dernier, qui retrouve un peu de couleurs. Mais ce match a surtout remis au goût du jour le 4-4-2 et l'attaque à deux têtes. Depuis son arrivée à Marseille, Rudi Garcia a majoritairement fait jouer son équipe avec une seule pointe et un milieu en soutien (Payet ou Sanson dans la plupart des cas).

La prestation convaincante de Germain face aux Girondins a rappelé que l'ancien Monégasque préférait évoluer à côté d'une autre pointe comme ce fut le cas avec Falcao, l'année où il a décroché le titre de champion de France. "Ce n'est pas un secret de dire que j'apprécie d'évoluer à deux attaquants", a confié Germain après la victoire. "Après, depuis que je suis arrivé, on a évolué dans un système à une seule pointe et de temps en temps à deux mais quand on jouait à cinq derrière."

"Rejouer à deux pointes, c'est une possibilité"

"Valère a été très très bon entre les lignes, il devait décrocher, servir d’appui, il l’a très bien fait, on l’a trouvé souvent", a expliqué Rudi Garcia mardi soir. "Il a été généreux, comme d’habitude." Voilà la principale vertu de ce 4-4-2, mettre dans des conditions optimales Valère Germain pour tenter de le relancer avec, dans le rôle de Falcao, Mario Balotelli, parfait en point d'appui. C'est flanqué d'Alassane Pléa lors de la saison 2017/18 que l'Italien, très esseulé lors de la première période face à Dijon le week-end dernier, s'était montré le plus prolifique en Ligue 1.

Le 4-4-2 pourrait devenir très vite bien plus qu'un recours : "Quand je change de système, je change trop souvent et maintenant on me demande pourquoi je n’utilise pas celui-là. Rejouer à deux pointes, c'est une possibilité", a précisé Garcia jeudi en conférence de presse. "Les attaquants sont complémentaires. Tout dépend des joueurs à ma disposition. Dans ce système on a été performant contre Bordeaux, et Valère a été intéressant dans ce rôle. Mario a besoin de soutien."

"Valère est complémentaire de Balotelli"

Ils sont nombreux à pouvoir épauler la recrue phocéenne. Thauvin, Ocampos, Njie notamment. Mais le profil de Germain semble tenir la corde : "Quand Mario est arrivé, on savait qu’il fallait qu’un attaquant parte. Ce que j’ai dit à Valère c’est que ce ne serait pas lui. Lui est complémentaire de Balotelli." Nice et Nantes ont tenté le coup mais Garcia a retenu Germain. Et ce n'est sans doute pas pour rien.