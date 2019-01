Edinson Cavani (PSG) : "Je veux aller au bout de mon contrat"

Cette semaine, le PSG est en stage au Qatar afin, notamment, de se ressourcer et de se préparer au mieux pour la seconde partie de saison. Loin de la grisaille parisienne, Edinson Cavani s’est ainsi confié pour Le Parisien. Entre bilan collectif de la phase aller, situation personnelle et objectifs à venir, morceaux choisis.

"La première partie de la saison a été bonne. L’équipe s’est consolidée je trouve. Sur le plan personnel, j’ai marqué une dizaine de buts (14 buts toutes compétitions confondues, ndlr). Bon, j’ai un peu moins joué que la saison passée aussi. C’est bien mais cela aurait pu être mieux", admet l’Uruguayen qui a inscrit 5 buts sur ses 3 derniers matches. Un rendement satisfaisant, qui tend à se poursuivre avec le temps et qui s’explique par sa complémentarité grandissante avec les deux superstars de l’attaque parisienne, Neymar et Kylian Mbappé. "Avec le temps, nous trouvons un bon équilibre entre les attaquants, s'enthousiasme-t-il à ce propos. Avec Kylian ou avec Ney (Neymar), on se comprend de mieux en mieux, on réussit à se connecter beaucoup mieux les uns aux autres."

" Je veux aller au bout de mon contrat "

Si tout va pour le mieux, qu’en est-il de son futur au club ? Sous contrat jusqu’en juin 2020, le joueur admet, pour le moment, n’avoir entrepris aucune discussion avec la direction. "Pour l’instant, nous n’avons pas encore parlé du contrat. Il n’y a aucune discussion autour d’une prolongation. Si le club veut m’en parler, c’est bien. Si le club préfère me dire 'merci beaucoup pour tout et au revoir', ce ne sera pas un problème. C’est la vie, énonce-t-il, laissant entrevoir la possibilité de le voir quitter le club de la capitale. Avant de préciser sa pensée : "A l’heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière. J’aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. Je ne sais pas si je continuerai à jouer après 2020 et si ce sera à Paris. Mais moi, je veux aller au bout de mon contrat. Je me sens bien à Paris, le club est content de moi je pense, les supporters aussi."

La satisfaction globale passera également par des succès collectifs probants, alors que le PSG reste sur deux éliminations en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ainsi, quoi de mieux que d’affronter, d’éliminer et de marquer face à Manchester United, géant historique, alors que les deux clubs s’affronteront pour la première fois de leur histoire en compétition officielle ? "Je veux marquer à Old Trafford comme je voulais aussi marquer l’année passée à Madrid. C’est une motivation spéciale de marquer dans un grand stade. J’espère réussir ce défi cette saison mais cela n’aura de sens que si l’on réussit à se qualifier." Comme toujours, Cavani ne conjugue pas la réussite personnelle sans la gloire collective. Pour l'heure des bilans, rendez-vous dans la soirée du 6 mars prochain.