Le coup sûr : l’Atlético ne tremble pas dans le derby

Six points séparent déjà l’Atlético, leader invaincu, du Real Madrid, qui compte un match de plus que son rival. C’est dire l’importance de ce derby à Benabéu. Après une effroyable série d’une victoire en cinq matchs, le Real s’est repris avec des succès à Séville (0-1) et devant M’Gladbach (2-0), ce qui a permis à Zinedine Zidane de sauver sa tête. Mais cette équipe nous semble encore trop fragile et irrégulière pour faire douter son voisin.

L’Atlético n’a ainsi encaissé que deux petits buts depuis le début de la saison en Liga et seul un Bayern Munich irrésistible a réussi à battre les Colchoneros depuis le début de la saison (4-0), Depuis 2013, l’Atlético n’a perdu qu’une fois à Bernabéu en Liga, la saison dernière, et nous pensons que cette équipe est capable de tenir le choc ici et d’éviter la défaite contre un Real loin d’être en confiance.

Le coup à tenter : le PSG et Neymar calment l’OL

Après un petit coup de mou, symbolisé par deux accrocs en L1 contre Monaco (défaite 3-2) et Bordeaux (2-2), le PSG va mieux. Le club de la capitale reste sur trois victoires consécutives et aborde en confiance ce choc face à Lyon, qu’il a battu ces cinq dernières saisons au Parc des Princes. Paris pourra notamment compter sur un Neymar en pleine bourre, en atteste son triplé inscrit en Ligue des champions cette semaine, et qui semble enfin à 100% physiquement. Le leader passe un sérieux test face à l'OL, invaincu depuis dix matchs et vainqueur de six de ses sept dernières rencontres.

En juillet dernier, cette équipe avait fait mieux que de résister au PSG en finale de la Coupe de France, ne s’inclinant qu’aux tirs au but (0-0). Mais tout aussi solide et confiant que soit cet OL, nous pensons qu’il va finir par craquer contre un PSG désireux de remettre les pendules à l’heure en Ligue 1 en cette fin d’année. Neymar a pris ses responsabilités lors des trois derniers matchs en Ligue des champions et risque de faire très mal aux Gones s’il affiche le même niveau.

Notre pari - Neymar marque et le PSG bat Lyon @2,30

Le gros coup : l’OM freiné au Vélodrome

Victorieux de ses cinq derniers matchs de Ligue 1 et revenu à quatre points du PSG (avec deux rencontres en retard), l’OM est en confiance avant d’affronter Monaco. Un adversaire que les Phocéens n’ont plus battu depuis quatre saisons au Vélodrome (trois nuls, une défaite) et qui pourrait lui causer de sérieux soucis. Car avant sa défaite à Lille la semaine passée (2-1), l’ASM, très séduisante sur le plan offensif, avait aligné quatre succès de suite et dégageait une sérénité que l’on n’avait pas vue depuis longtemps sur le Rocher.

Difficile de savoir à quoi s’attendre avec ces deux équipes, qui montent en puissance en L1 ces dernières semaines mais restent capables de sérieux trous d’air en défense… Pour nous, Monaco a un bon coup à jouer au Vélodrome, où l’OM ne s’est pas montré très souverain depuis le début de la saison. Marseille pourrait souffrir, notamment sur le plan défensif, et concéder un nul qui ne ferait pas vraiment ses affaires contre un concurrent direct pour les places européennes.

