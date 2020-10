Le coup sûr : Paris en patron

Après un début de saison raté (deux défaites contre Lens et l’OM), le PSG est reparti de l’avant en Ligue 1. Le champion de France en titre a repris les commandes de la L1 après son large succès devant Dijon la semaine passée (4-0), le sixième de suite en championnat. Il s’est aussi rassuré en partie sur la scène européenne en allant s’imposer sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir mercredi (0-2). Tous les voyants seraient au vert si l’infirmerie ne continuait pas de se remplir. En plus de Bernat, Paredes, Verratti ou encore Icardi, Paris a perdu Neymar, absent pour au moins trois matchs. De quoi donner un peu d’espoir à Nantes, qui n’a plus joué depuis deux semaines, son match contre Lens la semaine passé ayant été reporté. Mais les Canaris ne nous semblent pas en mesure de freiner Paris, une équipe qu’ils n’ont battue qu’une seule fois, toutes compétitions confondues, depuis… 2004. Ils n’ont remporté que deux de leurs rencontres cette saison en championnat (à chaque fois à domicile) et sont aussi minés par les absences, notamment en défense (Pallois, Girotto, Fabio, Corchia). Même amoindri, le PSG pourra aligner un onze très compétitif, emmené notamment par Mbappé, qui reste sur deux doublés en championnat. Autant d’éléments qui font clairement pencher la balance en faveur du champion de France en titre ici à nos yeux.

Notre pari - Le PSG bat Nantes @1,40

Le coup à tenter : Arsenal ne tient toujours pas le(s) choc(s)

Arsenal et Manchester United réalisent un début de saison plus que mitigé en Premier League avant de s’affronter dimanche. Les Gunners s’en sortent un peu mieux, avec neuf points au compteur. Mais les joueurs de Mikel Arteta (qui déroulent en Europa League à côté) ont du mal dès qu’il s’agit de jouer un des “gros” du championnat. L’écart était trop important contre Liverpool (3-1), qu’ils avaient pourtant battu lors du Community Shield (aux tirs au but), et il ne leur a pas manqué grand chose face à Manchester City (1-0). Mais la semaine passée, ils se sont fait piéger par Leicester (0-1), ce qui n’est pas de nature à rassurer avant d’affronter Manchester United, même s’ils n’ont pas perdu contre cet adversaire ces deux dernières saisons. Les Red Devils sont aussi sur courant alternatif (sept points en six matchs) et n’ont surtout pas gagné leurs cinq derniers matchs de championnat à Old Trafford, où ils ont été humiliés par Crystal Palace (1-3) ou et surtout Tottenham cette saison (1-6). Le carton réalisé dans la semaine en Ligue des champions devant Leipzig (5-0) et le fait que cette équipe sera quasiment au complet, avec une force offensive impressionnante (même si Martial, suspendu, sera absent), nous font penser que Man U a les capacités pour stopper cette mauvaise série, s’imposer et repasser devant les Gunners, trop fébriles lors des chocs, au classement.

Notre pari - Manchester United bat Arsenal @2,05

Le gros coup : Lille replonge l’OL dans le doute

Est-ce le bon moment de jouer le LOSC pour l’OL ? On serait tenté d’y croire. Les Gones ont mis fin à une série de cinq matchs sans succès en L1 et viennent de remporter leurs deux derniers matchs, à Strasbourg (2-3) et devant Monaco (4-1), portés à chaque fois par un Depay retrouvé (trois passes décisives, un but) et un Toko-Ekambi en feu (deux doublés). Mais cette équipe reste fragile, en attestent les deux buts pris à Strasbourg, et tous ces adversaires ne lui feront pas autant de cadeaux que Monaco. Surtout pas Lille, toujours invaincu cette saison et actuelle meilleure défense du championnat (trois buts encaissés, comme le PSG). Le LOSC connaît un petit coup d’arrêt, avec deux nuls consécutifs à Nice (1-1) et devant le Celtic Glasgow en Ligue Europa (2-2). Mais les Dogues sont toujours épargnés par les blessures et les suspensions et présentent l’un des effectifs les plus complets du championnat, que gère parfaitement Christophe Galtier malgré l’enchaînement des matchs. La défense lilloise va passer un sacré test ici, mais ce LOSC nous semble capable sa série d’invincibilité contre l’OL, qui ne l’a plus battu depuis novembre 2016 en L1 (soit huit matchs). Contre une équipe sûre de ses forces comme Lille, Lyon ne semble pas assez organisé et solide pour éviter une deuxième défaite cette saison.

Notre pari - Lille bat Lyon et les deux équipes marquent @4,50

