Liverpool n’a pas un calendrier facile en ce début de saison. Après s’être fait peur contre le Leeds de Marcelo Bielsa d’entrée (4-3), les Reds vont devoir se coltiner un déplacement à Stamford Bridge pour se frotter à Chelsea. Les Blues font figure de sérieux outsiders pour le titre avec leur solide recrutement estival (Werner, Ziyech, Thiago Silva, Havertz). Ils ont assuré l’essentiel sans briller à Brighton pour lancer leur saison (victoire 3-1) et vont passer un vrai test avec ce choc. Surtout qu’ils ne sont pas vraiment en réussite face aux Reds ces dernières saisons, avec un seul succès sur leurs six dernières confrontations à Stamford Bridge en Premier League (pour deux nuls et trois défaites). Le dernier match entre les deux équipes avait donné lieu à un festival de buts en juillet (victoire 5-3 de Liverpool à Anfield), alors que les deux équipes n’avaient plus rien à jouer en fin de saison. Sauf que depuis le restart de la PL en juin, Liverpool semble moins solide, notamment sur le plan défensif, ce qui s’est confirmé avec sa prestation devant Leeds. Avec son trio Salah - Firmino - Mané, déjà en forme, le champion d’Angleterre a un sérieux atout pour éviter une première défaite si tôt dans la saison. Mais nous ne voyons pas les Reds s’imposer contre Chelsea, qui a le potentiel pour accrocher un nul ici.

Dans la foulée de son succès à Paris (0-1), l’OM est redescendu sur terre, battu dans la semaine par Saint-Etienne en match en retard au Vélodrome (0-2). Les Phocéens n’ont pas gagné leurs trois derniers matchs officiels à domicile (un nul, deux défaites), mais cette série pourrait prendre fin contre Lille à notre avis. Le LOSC n’est pas vraiment en réussite à Marseille ces dernières années (deux victoires, un nul, sept défaites sur les dix dernières confrontations en L1) et a été battu deux fois par les joueurs d’André Villas-Boas la saison passée. Bien qu’invaincu avant cette quatrième journée, Lille n’a pas vraiment convaincu contre Metz et Reims (victoires 1-0) et a eu chaud contre Rennes à domicile (1-1). Son attaque est encore en rodage, à l’image du Canadien David, recrue la plus chère de l’histoire du club et censé faire oublier Osimhen, mais qui n’a toujours pas marqué et dont le duo avec Yilmaz se cherche encore. L’OM va de plus récupérer pour ce match un attaquant (Benedetto, de retour de suspension) et un latéral gauche de métier (Nagatomo, qualifié ici), ce qui lui a manqué lors de la première mi-temps contre l’ASSE jeudi. Thauvin et Payet ont également pris un malin plaisir à briller contre leur ancien club ces dernières saisons au Vélodrome. Si l’OM se montre aussi solide que contre le PSG, la victoire ne devrait pas lui échapper ici selon nous.