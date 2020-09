Le pari sûr - Liverpool ne se loupe pas

Leeds ne pouvait pas rêver meilleure entrée en matière pour son retour en Premier League. Les Peacocks de Marcelo Bielsa vont en effet se frotter à Liverpool, champion d’Angleterre en titre. De quoi espérer du spectacle sur la pelouse d’Anfield entre ces deux équipes joueuses et portées sur l’attaque. Malheureusement pour Leeds, difficile d’imaginer les Reds se louper lors de cette première journée. Les joueurs de Jürgen Klopp ont certes été moins impressionnants en fin de saison dernière, alors qu’ils étaient assurés d’être champions, et ont perdu le Community Shield contre Arsenal, aux tirs au but. Mais à domicile, avec un effectif quasiment inchangé pour l’instant, Liverpool devrait imposer sa loi.

Ligue 1 Les pronos de la semaine : Lille en rodage 30/08/2020 À 05:20

La dernière défaite des Reds à Anfield en match officiel dans le temps réglementaire remonte en effet à septembre 2018, en League Cup, contre Chelsea (l’Atlético s’est imposé après prolongation la saison passée en Ligue des champions). Pour trouver la trace du dernier faux pas à domicile en Premier League des champions d’Angleterre, il faut remonter au 23 avril 2017. Les Reds en sont à 59 matchs consécutifs sans perdre à Anfield en championnat, pour 48 victoires et 11 nuls (le record d'invincibilité du club à domicile en PL est de 63 matchs). Depuis février 2019, une seule équipe n'a pas perdu à Liverpool en Premier League, à savoir Burnley, en juillet dernier. Tout “loco” qu’il est, Bielsa ne devrait pas pouvoir éviter à son équipe de rejoindre la liste des victimes des Reds à notre avis.

Notre pari - Liverpool bat Leeds @1,30

Jürgen Klopp / FC Liverpool Crédit: Getty Images

Le coup à tenter - Monaco fait chuter Nantes

Monaco et Nantes ont le même bilan avant de s’affronter lors de cette 3ème journée, à savoir un nul et une victoire. L’ASM a toutefois dégagé une meilleure impression lors de ses deux premières rencontres. Tout n’est pas encore parfait, loin de là, pour le Monaco version Kovac, qui a ainsi été mené de deux buts pour ses débuts devant Reims avant de refaire son retard (2-2 au final). Et il y a encore du boulot, surtout sur le plan offensif, pour espérer se mêler à la course pour l’Europe. Mais on peut se montrer optimiste pour Monaco, dont l’attaque (qui a enregistré le renfort de Kevin Volland durant la période internationale) va bien finir par se réveiller, à l’image de Wissam Ben Yedder, muet lors des deux premiers matchs.

Malheureusement pour Nantes, nous pensons que ce réveil interviendra dimanche. Les Canaris seront privés de Louza et Fabio, deux titulaires, suspendus pour ce match. Tous les adversaires du FCN ne se montreront pas aussi conciliants que Nîmes, battu après avoir terminé le match à 11 contre 9 avant la coupure internationale (2-1). Nantes est reparti de Monaco avec une défaite lors de ses six derniers déplacements sur le Rocher et nous voyons cette mauvaise série se poursuivre.

Notre pari - Monaco bat Nantes @1,90

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) lors de la premirèe journée de L1 2020-2021 Crédit: Getty Images

La grosse cote - L’OM frustre Paris

Il y a longtemps qu’un Classique n’avait pas semblé aussi équilibré sur le papier. La faute au coronavirus, qui va priver le PSG de plusieurs de ses stars dimanche soir. Mbappé, Marquinhos, Navas, Paredes ou encore Icardi ne devraient pas être de la partie. Un doute entoure encore la participation de Neymar et Di Maria, qui débuteront au mieux sur le banc. Toutes ces absences ont été préjudiciables à Lens jeudi, où Paris a débuté sa saison par une défaite (1-0) avec une équipe B, voire C en fin de match. Amoindris, encore trop courts physiquement, les Parisiens devront fortement se méfier de l’OM, qui ne les a plus battus depuis 2011 et qui reste sur cinq défaites, toutes compétitions confondues, contre son rival.

Vainqueurs à Brest pour lancer leur saison (2-3), les joueurs d’André Villas-Boas seront quasiment au complet (Gonzalez devrait être le seul absent de marque) et ultra motivés pour tenter d’infliger une deuxième défaite de suite à Paris en championnat, ce qui ne s’est produit que deux fois (en novembre 2011 et avril 2019) depuis le rachat du club par QSI. Le PSG risque toutefois d’être piqué au vif et pourra compter sur quelques renforts (Draxler, Rico) par rapport à son précédent match. Pas sûr que cela suffira pour battre l’OM, comme le club de la capitale en a pris l’habitude ces dernières années, vu la triste copie rendue jeudi à Lens. Mais difficile d’imaginer ce PSG chuter à nouveau. Marseille repartira avec un point du Parc des Princes à notre avis.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Ligue 1 De Zerbi, l'entraîneur adjoint de Metz, s'en va 02/06/2020 À 19:12