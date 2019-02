Gradel : "J'ai le niveau pour jouer à Paris ou Marseille, bien sûr"

Où serait Toulouse aujourd'hui sans Max-Alain Gradel ? Sans doute à une place peu enviable au classement. Avec 10 buts et 4 passes décisives, il est impliqué sur 56% des buts des Violets cette saison. Des performances qui lui ont visiblement donné confiance.

L'ancien Stéphanois ne s'est pas caché dans une interview accordée à RMC Sport : "Je sais que j’ai le niveau pour jouer que ce soit à Paris ou à Marseille, bien sûr", a lâché l'Ivoirien, visiblement sûr de sa force. "Parce que je me dis que c’est encore plus facile de jouer à Paris qu’à Toulouse. Sans manquer de respect à Toulouse. Jouer à Paris avec tous les bons joueurs qu’ils ont, le samedi, c’est plus facile. Il y a du talent, des joueurs à 200 millions… c’est plus facile. Ils peuvent te mettre la balle où tu veux ! Les yeux fermés."

"Si Paris ou Marseille m'appellent…"

A 31 ans, Gradel, qui a encore permis à Toulouse d'accrocher un point en marquant un coup franc dans les arrêts de jeu ce dimanche face à Caen (1-1), n'a jamais évolué dans un club de tout premier plan. Excellent à l'AS Saint-Etienne lors de la saison 2014/2015, il n'avait pas réussi les mêmes performances à Bournemouth. Achèvera-t-il sa carrière dans un TFC qu'il porte à bout de bras ? "Ça, je ne sais pas. Si je vous dis oui et que demain, Paris, Marseille ou un autre club dans un autre pays m’appellent…"