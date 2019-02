Kamara - Caleta-Car, la bonne formule de l'OM ?

A deux, à trois, avec les "tauliers" Rami et Rolando, avec un jeune et un taulier, avec un jeune et deux tauliers, avec ou sans Luiz Gustavo… Depuis le début de saison, l'Olympique de Marseille souffre de bien des maux mais il n'est pas interdit de penser que la défense centrale est le plus important. Et si Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, respectivement 19 et 22 ans, étaient le remède à ce mal persistant ?

Souvent raillée, notamment à cause de l'inefficacité de Germain et Mitroglou, l'attaque de l'OM (38 buts) est pourtant la quatrième de Ligue 1 quand la défense (34 buts) occupe le… 14e rang, entre Nantes et Toulouse. Face à Bordeaux puis Dijon, les Phocéens n'ont encaissé qu'un but, un enchaînement qui ne leur était plus arrivé depuis la mi-novembre et des succès sur Dijon (2-0) et Amiens (1-3). "Ma charnière m'a plu, elle a été performante. L'association des deux a été satisfaisante", appuyait Rudi Garcia après la rencontre à huis clos contre Bordeaux.

La charnière d'avenir de l'OM

Trouver la bonne association a longtemps été une galère pour un Garcia qui a tenté dix duos ou trios différents dans des défenses à quatre ou à cinq cette saison. Alignée lors des deux derniers matches, la paire Kamara - Caleta-Car a de beaux jours devant elle. "Ce sont deux éléments d'avenir, confirme Garcia. On peut penser que ce sera la charnière d'avenir de l'Olympique de Marseille."

De l'avenir ou du présent ? Si Adil Rami était éloigné des terrains depuis un mois, il va rapidement prétendre à une place dans le onze. Rudi Garcia maintiendra-t-il une défense centrale de 20 ans de moyenne d'âge ? La frilosité pousserait à adjoindre un élément d'expérience à un jeune à potentiel. La raison aurait, elle, pu conseiller à Marseille de ne pas dépenser 20 millions d'euros sur un jeune à fort potentiel quand il possédait déjà un diamant à polir à ce poste.

L'exemple Dortmund

L'exemple de Dortmund, qui aligne régulièrement Abdou Diallo (22 ans, 25 titularisations), Manuel Akanji (23 ans, 19 titularisations) ou encore Dan-Axel Zagadou (19 ans, 13 titularisations), pourrait pousser à la prise de risque. D'autant plus que le Borussia, leader de Bundesliga et toujours qualifié en Ligue des Champions, évolue au haut niveau, ce qui n'empêche pas Lucien Favre de faire confiance à ses jeunes. Avec bonheur donc.

Tous deux droitiers, Kamara et Caleta-Car ont commencé à nouer une belle complicité. "Il s'est bien adapté, je parle français avec lui sur le terrain. On se connaît bien à force de s'entraîner", assure le minot du centre de formation de l'OM. Si Rudi Garcia expliquait en septembre que le Croate avait remporté les tests de vitesse, celle-ci ne semble pourtant pas être la qualité première de l'ancien joueur de Salzbourg. A l'aise dans les duels aériens, Caleta-Car est aussi capable de trouver de belles diagonales à la relance.

Boubacar Kamara (OLympique de Marseille)Getty Images

"Bouba" Kamara, de son côté, va vite et ne panique jamais. C'est sans doute pour ça que Garcia a longtemps juré que le minot était un n°6 qui s'ignore. Revenu à son poste de formation après quelques piges à gauche à cause notamment de la méforme de Jordan Amavi, l'international espoirs tricolore, donne satisfaction. "Il va aller loin, il aura une très grande carrière, pense Rolando. J'essaye de l'aider comme on l'a fait avec moi."

Si à Marseille la défense centrale a souvent fait défaut ces deux dernières saisons, elle possède en revanche des joueurs d'expérience avec Adil Rami et Rolando, 33 ans tous les deux. De quoi permettre aux deux jeunes de grandir ? Probablement. Mais pour grandir, il faut d'abord jouer… A Garcia de trancher.