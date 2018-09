Koubek, un gardien en perdition

Mais que se passe-t-il avec Tomas Koubek ? La question hante les supporters rennais en ce début de saison. Il faut dire qu'ils ont l'impression de voir le fantôme de leur gardien tchèque depuis le coup d'envoi de cet exercice 2018-2019. Le portier du Stade Rennais n'y arrive plus. Il n'est plus décisif. Enchaîne les prestations décevantes. Se montre timoré. A tel point que la question de son remplacement dans le but des Rouge et Noir par Abdoulaye Diallo se pose avant la réception de Toulouse ce dimanche.

Après la nouvelle sortie décevante de Tomas Koubek contre Amiens qui l'a vu se montrer fautif sur le deuxième but amiénois (2-1), Sabri Lamouchi a eu du mal à cacher ses doutes. Interrogé sur la situation pour savoir s'il allait changer de gardien face au TFC, l'entraîneur des Rouge et Noir a semblé marcher sur des œufs. "Quand on n'arrive pas à retrouver les sensations qui étaient les vôtres il y a si peu de temps, c'est forcément qu'il y a quelque chose…", a reconnu le technicien.

" C'est comme un buteur qui ne marque pas… "

Sabri Lamouchi ne cherche pas à démentir l'état de forme inquiétant de son gardien. Il faut dire qu'il peut difficilement faire autrement. Auteur d'une saison intéressante pour son premier exercice en Bretagne (ndlr : il affichait le 3e pourcentage d'arrêts en L1 à l'issue de l'exercice 2017-18 avec 73%), Tomas Koubek subit une perte de confiance flagrante. Il fait presque tout à l'envers. Et se montre rarement déterminant : des gardiens titulaires en L1, il est ainsi l'avant-dernier au nombre d'arrêts par match (1.4). Le plus significatif pour l'ancien dernier rempart du Sparta Prague ? Sur sa ligne, il se montre maintenant régulièrement fébrile. Avec 12 buts encaissés en 7 rencontres, le Stade Rennais le paye cash.

Alors bien sûr, il n'est pas le seul responsable de cette faillite défensive du Stade Rennais, qui a enregistré cette semaine son quatrième revers de la saison, le troisième consécutif en championnat. Le manque de cohésion collective de l'équipe rennaise, avec une défense délaissée par ses attaquants, y est pour beaucoup. Mais Tomas Koubek n'est pas étranger à ce problème. Surtout que ses performances vont clairement dans ce sens.

Alors faut-il le changer ? Et redonner sa chance à Abdoulaye Diallo, qui a laissé des souvenirs mitigés aux supporters bretons la saison passée avec des sorties décevantes en L1 mais des prestations plus rassurantes en Coupe de la Ligue ? Peut-être. Ou pas. Car le vrai problème de ce changement est le risque de perdre Tomas Koubek sur le long terme. "C'est comme un buteur qui ne marque pas. Après, ça devient une psychose. Une perte de confiance, un doute qui s'installe. Le pire pour un attaquant dans ce cas-là, c'est de lui dire : tu vas te reposer un peu alors qu'il a besoin de jouer pour marquer. Gardien, c'est un autre registre. Mais c'est sur l'humain…", tente d'expliquer Lamouchi, visiblement pas très à l'aise sur la question et en pleine réflexion. En attendant, Koubek a rasé sa barbe. Histoire de déclencher un déclic ?