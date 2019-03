Le jeu : L'OM n'apprend rien

On a souvent la même impression avec l'OM face au PSG. Les Marseillais ont une nouvelle fois mis une application remarquable à contrarier le jeu parisien avec une organisation bien pensée et une discipline tactique indéniable pour la matérialiser sur le terrain avec un bloc avancé. Mais cette stratégie a systématiquement les mêmes limites. A trop vouloir respecter son plan, Marseille en devient inoffensif. Et cela ne l'expose que davantage en cas d'erreur. Les hommes de Rudi Garcia en ont commis. Face au talent individuel et à la vitesse des Parisiens en contre, cela ne pardonne pas. Les Marseillais en avaient déjà fait l'expérience. Mais ils n'avaient donc toujours pas retenu la leçon.

Les joueurs : Ave Di Maria

Ce n'est pas, là non plus, la première fois qu'Angel Di Maria fait des misères à l'OM. Mais les Marseillais n'ont toujours pas trouvé la clé. L'Argentin a été fidèle à sa réputation, insaisissable balle au pied et surtout décisif avec une offrande pour Kylian Mbappé avant un doublé de toute beauté. Si Di Maria a brillé, Marco Verratti force aussi l'admiration tant l'Italien a donné l'impression de tenir le milieu parisien à lui tout seul. Les individualités parisiennes ont donc répondu présent. Tout l'inverse des Marseillais. Florian Thauvin est passé à côté de son sujet et Mandanda a mis un terme aux derniers espoirs marseillais avec son expulsion sur une sortie hasardeuse. Quant à Mario Balotelli…

Le facteur X : Balotelli, tout ça pour ça

Coup de bluff ou pas, Mario Balotelli était bien là après avoir été annoncé incertain, voire forfait, durant les vingt-heures qui ont précédé le coup d'envoi. L'Italien semblait même en mesure de poser des problèmes à la défense parisienne. Mais l'impression du début de match a rapidement disparu. Réduit au silence par Marquinhos, parfois avec un peu de vice, Super Mario n'a jamais eu son rayonnement des dernières semaines. Sa sortie prématurée pour permettre à Yohann Pelé de rentrer après l'expulsion de Steve Mandanda est venue ponctuer une soirée à oublier pour Balotelli.

La stat : 19

La série continue. Avec cette victoire, le PSG est désormais invaincu depuis 19 matches face à Marseille. Sur cette période, Paris a signé 16 victoires et 3 nuls. L'OM n'a plus gagné face au club de la capitale depuis 2011. Cela fait 7 ans et 4 mois que les Marseillais n'ont plus connu le goût de la victoire face aux Parisiens. Ils n'ont donc pas fini d'attendre.

Le tweet chambreur

La décla : Thomas Tuchel (entraîneur du PSG)

" Oui on a montré qu'on était présent ce soir, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, on doit accepter qu'on a eu une défaite très triste, très grave pour nous. "

La question : Le PSG s'est-il fait pardonner ?

Il y a toujours cette impression de vide dans les fins de saison du PSG après une élimination prématurée en Ligue des champions. Paris se met une telle pression dans cette compétition que ses matches de Ligue 1 en perdent un peu de leur saveur. Même un duel face à Marseille. Une défaite n'aurait pas vraiment remis sa marche vers le titre. Mais elle aurait cependant été mal vécue par des supporters parisiens qui attendaient leur équipe au tournant face à son meilleur ennemi.

L'OM a peut-être tendu le bâton pour se faire battre. Mais cela ne doit en aucun cas ternir la performance du PSG. Il avait des raisons d'appréhender ce retour au Parc. Il panse toujours ses plaies avec un secteur offensif décimé par les absences de Neymar, d'Edinson Cavani et, à un degré moindre, de Julian Draxler. Et les sorties sur blessure de Dani Alvés puis Thomas Meunier dès la première période ont encore davantage handicapé le club de la capitale.

Il a eu le mérite de faire front. Le match de Coupe d'Europe qu'il n'a pas réussi face à Manchester United, il l'a sorti face à l'OM. Sa réaction d'orgueil après l'égalisation marseillaise a offert un contraste saisissant avec celle qui a suivi le deuxième but mancunien. Au lieu de tomber dans la nervosité, Paris s'est transcendé pour aller chercher la victoire. Cela ne suffit pas pour effacer la désillusion subie en Ligue des champions. Cela donnerait même plus de regrets aux Parisiens. Mais Paris doit tourner la page. Et si le pardon attendra, le PSG a déjà fait un pas dans la bonne direction.