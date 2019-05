Mbappé : "Plus de responsabilités ? Je ne demande que ça !"

Dimanche, Kylian Mbappé a profité de la cérémonie des Trophées UNFP pour exprimer son souhait d’avoir “plus de responsabilités”, au PSG ou “peut-être ailleurs”. Des propos qui ont eu l’effet d’une bombe à l’approche du mercato mais qui n’ont, apparemment, pas attisé la colère de Thomas Tuchel.

"J’étais partagé après sa déclaration. Kylian se fixe de gros objectifs et a énormément confiance en lui. S’il a décidé de tenir ces propos, c’est parce qu’il avait une idée derrière la tête, c’est clair. Kylian veut avoir plus de responsabilités ? Mais je l’y invite totalement, je ne demande que ça ! D’ailleurs, tout le monde est incité à prendre ses responsabilités, il n’y a pas besoin de faire des discours pour réclamer cela. Être à l’heure, bien manger, bien dormir, faire les efforts nécessaires, à l’entraînement comme en match… C’est ça, être responsable. Kylian veut marquer le maximum de buts et remporter autant de trophées que possible. Les joueurs de cette trempe sont très spéciaux. On doit l’accepter, et je ne suis pas en colère par rapport à ce qu’il a dit."

Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe delivers a speech after receiving the best hope player award, on May 19, 2019 in Paris, during the 28th edition of the UNFPGetty Images

L'absence de Neymar : "Pas à moi de prendre cette décision"

Suspendu pour avoir donné un coup à un spectateur à l’issue de la finale de la Coupe de France, Neymar ne sera pas du voyage à Reims vendredi soir (21h05). Selon Le Parisien, l’international brésilien aurait même séché l’entraînement de ce jeudi afin de rejoindre la Seleçao, en pleine préparation de la Copa América. Interrogé à ce sujet, le technicien allemand a paru déconcerté.

"Neymar a-t-il déjà été libéré ? Non, pas par moi. De toute manière, ce n’est pas du domaine sportif, ce n’est pas à moi de prendre la décision de le laisser partir plus tôt ou non."

Neymar et Mbappé pendant le mercato : "Je ne suis pas naïf"

Le mercato n’ouvrira officiellement ses portes que le 9 juin prochain en France, mais Kylian Mbappé et Neymar font déjà l’objet de rumeurs plus folles les unes que les autres. S’il affirme vouloir à tout prix garder ses deux stars, Tuchel n’exclut pas l’hypothèse de les voir partir.

"En tant qu’entraîneur, il est évident que je souhaite conserver ces deux joueurs. Le club est sur la même longueur d’ondes que moi. Mais je ne suis pas naïf. Le mercato est fou, beaucoup d’équipes veulent profiter de l’intersaison pour se renforcer et attirer des grands joueurs. Tout le monde sait que j’ai envie de les garder. Néanmoins, s’ils partent, nous trouverons d’autres solutions."

Vidéo - Pourquoi Mbappé a très peu de chances de quitter Paris cet été 02:09

Son bilan individuel : "Ce n’est que le début"

L’ancien coach de Mayence et du Borussia Dortmund dresse un bilan globalement positif de sa première saison hors d’Allemagne, couronnée par un titre de champion de France même si elle s’est conclue péniblement.

"C’est toujours mon objectif de travailler et d’apprendre. C’est un cadeau d’être entraîneur et de travailler dans le football. Travailler avec mon staff et mes joueurs, c’est un cadeau. On a gagné, ça a été une belle expérience mais ce n’est que le début. Nous avons commencé très fort, mais la fin de la saison a été plus difficile."

Sa vision du club : "Il faut être plus strict, plus clair"

Le technicien de 45 ans a également été invité à pointer du doigt ce qui n’a pas fonctionné au sein du club. Selon lui, trop de voix discordantes ont émergé tout au long de la saison, ce qui a potentiellement semé le doute.

"Il y a eu quelques petits problèmes cette saison, mais tout cela ne serait pas arrivé si nous étions plus concentrés. Les objectifs que nous nous fixons ne concernent pas que l’équipe et le staff, tout le club doit se sentir impliqué. Il faut être plus strict, plus clair, pour que nous allions tous dans la même direction. Nous allons essayer de relever ce défi collectif."