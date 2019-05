Révolution à Nantes. Les Canaris ont dévoilé mercredi un nouveau logo bien différent du précédent, à l’image de ce qu’avait pu faire la Juventus l’an dernier. Après le J des Bianconeri, place au N épuré du club aux huit titres de champion de France. Un palmarès qui se traduisait par des étoiles bien visibles sur les différents logos du club depuis 1997. Ce n’est plus le cas sur le nouveau logo, où la goélette - ce bateau symbolisant la dimension portuaire du chef-lieu de Loire-Atlantique - a également disparu.

"Reprenant la forme des armoiries de la ville, ancré territorialement par l’hermine et orné de l’appellation historique du Club, le nouveau logo, tout en respectant l’héritage du passé, est tourné vers l’avenir", écrit le FC Nantes, qui souhaite ainsi s’offrir "un style visuel plus actuel et attractif".

Le nouveau logo du FC Nantes.Eurosport

Présent en conférence de presse, le capitaine nantais, Valentin Rongier, a défendu ce nouveau graphisme.

Il en faudra plus pour convaincre les supporters nantais, alors qu’une pluie de réactions majoritairement négatives s’est abattue sur les réseaux sociaux, où le club a émis des regrets, avant même de révéler son nouveau logo.

Des regrets largement partagés. Aperçu de ce que l'on peut trouver sur Twitter :

Nantes connaîtra-t-il le même sort que Leeds ? En janvier 2018, le club anglais avait présenté un nouveau logo avant de le jeter aux oubliettes face au mécontentement de ses fans.