Sept sur sept : le PSG écrase Reims et s'échappe encore un peu plus en tête de la Ligue 1

Paris continue sa balade en Ligue 1. Surpris d’entrée au Parc des Princes, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas eu à forcer leur talent pour faire plier Reims ce mercredi (4-1) en clôture de la 7e journée. Malgré la rotation imposée par l’entraîneur allemand, les Parisiens continuent de marcher sur le championnat en signant donc leur septième victoire… en sept matches. Indétrônables leaders, ils disposent désormais d’un matelas de huit points sur l’OL, nouveau dauphin. Reims est quatorzième.

Tout a commencé par un coup de tonnerre. Sous les yeux d’un certain Michael Jordan, invité d'honneur, les Parisiens n’ont pas été à la hauteur de leur hôte prestigieux en tout début de match. Inattentifs et complètement largués, les coéquipiers d’un Gianluigi Buffon pas irréprochable sur le coup ont vu Xavier Chavalerin ouvrir le score sur une frappe croisée à l’entrée de la surface (0-1, 2e). Mais ce PSG a trop de talent pour douter en Ligue 1. D’une balle piquée exceptionnelle, Edinson Cavani a remis les compteurs à zéro seulement trois minutes plus tard (1-1, 5e).

Avec Verratti, ça change tout

Dès lors, Paris a déroulé. Sans vraiment impressionner. Avec un Neymar positionné en numéro 10, la bande de Tuchel a d’abord pris l’avantage sur un penalty du Brésilien, obtenu par Cavani (2-1, 24e). Puis, c’est le malheureux Edouard Mendy qui a vu le ballon lui échapper des gants permettant à l’Uruguayen de s’offrir le doublé (3-1, 44e). Au passage, le buteur parisien a marqué son cinquième but en championnat, rejoignant Neymar au rang des meilleurs artificiers de la capitale cette saison en L1.

Porté par un Marco Verratti qui change décidemment la face de cette équipe dans l'entrejeu, Paris a remis le couvert sur un mouvement collectif superbe, conclu par un Thomas Meunier encore buteur (4-1, 55e). Devant "His Airness", Paris pouvait tranquillement faire tourner. Sans impressionner. Mais en continuant d’amasser.