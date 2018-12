Le PSG perd ses premiers points de la saison sur la pelouse de Bordeaux (2-2)

Enfin, Paris a perdu des points en Ligue 1 cette saison. Après 14 victoires de suite, le PSG, forcément marqué par son combat livré plus tôt cette semaine face à Liverpool, a fait match nul ce dimanche face à Bordeaux (2-2) au Matmut Atlantique. Les joueurs de Thomas Tuchel, qui ont mené à deux reprises, ont été bousculés par de valeureux Bordelais, combatifs bien que maladroits, mais qui n'auront jamais lâché, devant un stade rempli qui n'a pas caché sa joie à la fin de la rencontre.

Après avoir gagné jeudi face au Slavia Prague le droit d'espérer en Ligue Europa, les joueurs d'Éric Bedouet n'ont pas seulement profité d'un coup de mou du PSG. Ils ont livré un match plein, tirant à 18 reprises (record de tirs subis par Paris en Ligue 1 cette saison), et se sont accrochés malgré un scénario défavorable. Car en première période, on a longtemps eu une impression de déjà-vu.

Bordeaux s'est accroché

Comme souvent cette saison en championnat, Paris, disposé dans un 3-4-3 avec Neymar et Mbappé mais sans Cavani ou Verratti (Rabiot ne figurait pas sur la feuille de match) était bousculé mais a mené. L'abattage d'Otavio et Plasil au milieu de terrain, les courses de Kamano et Karamoh dans leurs couloirs ont permis à Bordeaux de faire lever ses supporters (8e, 22e, 28e). Paris a mis du temps à démarrer, ne tirant pour la première fois qu'à la 29e minute, mais son réveil a été terrible.

Di Maria a raté une grosse occasion (31e), avant que Neymar ne marque sur une passe d'Alves, qui faisaient son retour en tant que titulaire (0-1, 34e). Le Brésilien a ensuite vu son tir dévié de près (45e+2) avant que Di Maria touche le poteau de Costil (45e+3). Bordeaux est revenu des vestiaires avec les même intentions, Briand marquant de près (1-1, 53e) après un gros loupé de Karamoh (53e).

Mais à trop attaquer, Bordeaux, qui a vu Neymar sortir sur blessure dès la 58e minute, s'est découvert, laissant Mbappé prendre la défense bordelaise dans le dos (1-2, 66e). Di Maria a manqué l'occasion du break en touchant la barre (71e), puis Cornelius, entré à la 79e minute, a pris le dessus sur Thiago Silva dans les airs, avant de voir Aréola manquer son intervention (2-2, 84e). Enfin un match référence pour les Girondins, désormais onzièmes, qui ne change pas grand-chose au classement : le PSG a toujours 14 points d'avance à la première place.