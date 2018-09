Le PSG s'impose à Nice (0-3) et signe sa 8e victoire en autant de matches

Le grand huit pour le PSG, les montagnes russes pour l'OGC Nice. Sans surprise, le Gym n'a pas empêché la huitième victoire de suite du club de la capitale en Ligue 1. Asphyxiés par le pressing constant de leurs adversaires, les hommes de Patrick Vieira n'ont rien pu faire devant leur public. Un doublé de Neymar, qui prend la tête du classement des meilleurs buteurs, et une réalisation de Christopher Nkunku permettent aux Parisiens de dépoussiérer un record datant du siècle dernier. Car, depuis l'Olympique Lillois de la saison 1936/1937, aucun club de l'élite n'avait réalisé une pareille entame.

Un clean sheet, ce qui n'est pas arrivé très souvent cette saison, et trois buts inscrits, le tarif habituel : le PSG a été implacable à l'Allianz Riviera. Pourtant, on ne pourra pas reprocher aux Aiglons d'avoir essayé. Tout du moins pendant un petit quart d'heure, le temps que la machine se mette en route. D'abord maladroits dans le dernier geste, les Parisiens ont trouvé la faille grâce à Neymar - très appliqué dans cette rencontre - et sa frappe enroulée imparable (0-1, 22e). Quelques minutes auparavant, Angel Di Maria, précieux dans la construction mais imprécis dans ses tirs, avait trouvé le poteau (0-0, 11e).

Le PSG de Neymar et Mbappé célèbre un but face à Nie / Ligue 1Getty Images

Le PSG était trop fort

Le Brésilien croyait même avoir mis les siens à l'abri juste avant la pause, mais le hors-jeu de Kylian Mbappé, de retour de suspension, n'a pas échappé à la VAR (43e). Bien heureux d'être rentrés aux vestiaires avec un seul but de retard, les Niçois ont malheureusement cédé dès la reprise après un festival de Mbappé finalement conclu par Nkunku en seconde lame (0-2, 46e). Voilà qui a définitivement coupé les ailes des Aiglons, étouffés par le mélange entre talent et sérieux, pas aidés non plus par l'entrée anecdotique de Mario Balotelli. Réduits à dix après l'expulsion logique de Wylan Cyprien à l'heure de jeu suite à un deuxième carton jaune, ils sont allés chercher le ballon une dernière fois au fond de leurs filets à cause de Neymar (0-3, 90e+2). Alors que Walter Benitez avait tenté bien que mal de repousser l'échéance (85e, 90e+1)...

A l'arrivée, malgré les expérimentations continuels de Thomas Tuchel, le PSG continue son cavalier seul et tentera de signer la passe de neuf face à l'Olympique Lyonnais, très en forme ces dernières semaines. Mais il faudra d'abord bien recevoir l'Etoile Rouge de Belgrade lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.