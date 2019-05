Une défaite pour finir. C’est un tout petit Paris Saint-Germain qui s’est incliné sur le terrain du Stade de Reims (3-1) pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Le cinquième revers de de la saison pour les hommes de Thomas Tuchel qui n’ont véritablement joué qu’une mi-temps dans cette rencontre. Auteur du seul but parisien, Kylian Mbappé échoue à trois réalisations du soulier d’or européen. Pour les Rémois, cette victoire de prestige leur permet d’accrocher finalement la 8ème du championnat.

Enfin. La saison est enfin finie pour des Parisiens, champions de France depuis la 33ème journée, qui n’avaient plus rien à jouer ce vendredi. Cela s’est vu. Le seul enjeu était individuel. Auteur de 32 buts en Ligue 1 avant la rencontre, Mbappé pouvait-il rattraper Lionel Messi et ses 36 buts en Liga pour décrocher le soulier d’or européen ?

Le Français s’est d’ailleurs montré dès le début de la rencontre en multipliant les décrochages pour toucher le ballon mais ce fut de courte durée. A la pause, les Parisiens n’avaient pas cadré une seule frappe, ni même obtenu le moindre corner. Les Rémois ont peu à peu pris le contrôle de la rencontre jusqu’à l’ouverture du score d’Abdul Rahman Baba (36e) qui est venue récompenser leur domination (22e, 22e, 26e, 27e, 29e).

Paris s’offre un record comme lot de consolation

En seconde période, le PSG s’est enfin réveillé, récupérant les seconds ballons et s’installant dans le camp rémois mais sans succès. Mathieu Cafaro a doublé la marque profitant d’une faute de main de Gianluigi Buffon (56e). A peine trois minutes plus tard, Mbappé a réduit l’écart profitant d’une remise de la tête d’Edinson Cavani (59e). Un but qui a relancé à la fois le match, la course au Soulier d’or et qui a même offert un record au Paris SG qui est devenu le premier club de l’histoire de la Ligue 1 à marquer lors de toutes ses rencontres lors d’une saison à 20 clubs.

Pourtant, Paris n’a réussi à cadrer qu’une seule frappe jusqu’à la fin de la rencontre encaissant même un troisième but en contre-attaque par Pablo Chavarria (90+4e), abandonné par la défense parisienne sur un dégagement de Baba qui semblait sortir en touche. Le Paris SG finit donc l’exercice 2018/2019 sur une défaite, sa quatrième lors de ses 8 derniers matches de championnat. Une fin de saison en roue libre.