Les notes d'OM - PSG (0-2) : La foudre Mbappé, le boulet Choupo-Moting et la confirmation N’Soki

Alphonse Areola : 6

J’ai aimé : Impeccable sur toutes les fois où il aura été sollicité. A l’image de sa parade sur la tête de Lucas Ocampos (33e) et sa claquette sur le coup franc de Dimitri Payet (58e). En réussite, il a même été sauvé par son poteau sur la frappe de Jordan Amavi (79e). Preuve qu’il ne pouvait pas lui arriver grand-chose ce dimanche.

Je n’ai pas aimé : RAS.

En bref : Solide au poste.

Thilo Kehrer : 6

J’ai aimé : Sa puissance physique et son goût du duel, notamment en début de match. Rarement pris à défaut, il n’est pas tombé dans le piège de Valère Germain en toute fin de match (90e+4).

Je n’ai pas aimé : Son apport à la relance n’est pas encore évident mais sa marge de progression est réelle.

En bref : Bien plus à l’aise dans ce schéma de jeu.

Thilo Kehrer et Dimitri PayetGetty Images

Marquinhos : 6,5

J’ai aimé : Un match de patron. Capitaine en l’absence de Thiago Silva, placé en libéro dans cette défense à trois, il a pris ses responsabilités. Très précieux dans le jeu aérien, impeccable en couverture, il s’est aussi signalé par quelques jolies ouvertures en début de match.

Je n’ai pas aimé : Pas grand-chose.

En bref : Bien plus utile derrière qu’au milieu.

Stanley N’Soki : 7

J’ai aimé : Pour son premier gros test, il a répondu présent dans tous les domaines qui ont fait défaut au PSG récemment : intensité, envie et hargne défensive. Face à la vitesse de Florian Thauvin et de Bouna Sarr, il a parfaitement bloqué les offensives dans son couloir. Auteur de nombreuses interventions en couverture, il aura été impressionnant du début à la fin.

Je n’ai pas aimé : On cherche encore.

En bref : Il a marqué de gros points.

Thomas Meunier : 5

J’ai aimé : Son sauvetage devant Morgan Sanson qui armait (28e) et sa frappe encore très dangereuse en fin de match (77e). Bien mieux en deuxième période où il aura su se montrer plus pressant sur le front de l’attaque.

Je n’ai pas aimé : Dans ce rôle de piston droit, il fut l’un des meilleurs Belges au Mondial. Ce poste est taillé pour lui. Mais, finalement, il a assez peu pesé sur le côté droit et n’aura que trop rarement montré son museau en phase offensive.

En bref : Le PSG attend plus de lui à ce poste.

Marco Verratti : 5,5

J’ai aimé : Seul milieu de métier aligné, il a pris les clés du camion. Assez juste dans son placement, il a essayé tant bien que mal de combler les trous et d’orienter au mieux ses offensifs.

Je n’ai pas aimé : On l’a connu plus inspiré à la création. Si Paris a ronronné avant l’entrée en jeu de Mbappé, c’est aussi parce que Verratti n’a pas eu l’influence escomptée malgré un grand nombre de ballons touchés.

En bref : Discret.

Luiz Gustavo et Marco Verratti lors de OM-PSG / Ligue 1Getty Images

Julian Draxler : 5

J’ai aimé : Il a été l’un de ceux à jouer le plus simple en première période. À l’occasion, il est aussi venu donner un coup de main derrière face au duo Thauvin - Sarr. À la récupération sur le but de Mbappé, il a eu le mérite de suivre le dernier contre parisien pour finalement marquer.

Je n’ai pas aimé : Aligné en relayeur, il devait donner de l’air au milieu parisien. Mais son jeu reste encore bien trop neutre. Aucun décalage, aucune prise de risque et donc très peu d’influence. Une constante depuis quelques mois.

En bref : Son but sauve une prestation encore très très neutre.

Juan Bernat : 4

J’ai aimé : Sa débauche d’énergie. Positionné en piston gauche, l’Espagnol ne s’est pas caché et a arpenté son couloir sans relâche, accompagnant presque toutes les offensives parisiennes.

Je n’ai pas aimé : Comme Draxler, il est beaucoup trop neutre pour apporter un danger réel. En position de frappe, il n’a pas voulu prendre sa chance (14e) et s’en est systématiquement remis à Neymar, Draxler ou Di Maria. Un manque de tranchant qui pèse dans un système où il doit être prépondérant.

En bref : En étant absent, Laywin Kurzawa marque presque des points. C’est dire…

Angel Di Maria : 5

J’ai aimé : Sa frappe flottante au retour des vestiaires (46e) qui a donné le ton de la seconde période parisienne. Quand il s’est placé entre les lignes, il a gagné en influence. Il aurait pu ouvrir le score en toute fin de première période sans l’intervention de Strootman (45+1e). Sa passe décisive a servi de rampe de lancement à la fusée Mbappé (65e).

Je n’ai pas aimé : Un déchet encore trop conséquent dans le dernier geste et une certaine difficulté à se placer dans le schéma offensif parisien. On l’a connu plus juste et utile.

En bref : Pas du grand Di Maria.

Remplacé par Adrien Rabiot (79e).

Angel Di MariaGetty Images

Neymar : 5,5

J’ai aimé : Il se passe toujours quelque chose quand il touche le ballon. De sa talonnade fantastique pour lancer son match (1re) à son numéro de funambule dans la surface marseillaise (58e), il a su électriser une rencontre qui s’est longtemps résumée à un encéphalogramme plat. Il a pris les commandes du jeu parisien mais a connu du déchet. Sa seconde période aura été de meilleur acabit.

Je n’ai pas aimé : Sa tendance à trop en faire, comme souvent. Pour un organisateur, il gagnerait à simplifier son jeu mais cela reviendra à perdre de sa magie. S’il termine la rencontre avec une passe décisive, cela ne traduit pas sa difficulté à guider le PSG.

En bref : Le star de ce match, ce n’est pas lui.

Eric Choupo-Moting : 3

J’ai aimé : Son gabarit a mobilisé Adil Rami et Boubacar Kamara sur les rares incursions parisiennes. Pour le reste…

Je n’ai pas aimé : Quelle lenteur d’exécution ! Il a clairement dénoté dans l’attaque parisienne par son manque de mobilité et sa technique approximative. Auteur de deux frappes complètement ratées (23e, 45e), il n’a jamais semblé dans le rythme du match.

En bref : C’est un joker, rien de plus.

Remplacé par Kylian Mbappé (62e, non-noté) qui a mis trois minutes à rentrer dans son match. Lancé en profondeur, il a gobé Kamara et parfaitement trompé Mandanda (0-1, 65e). Sa passe extérieure à Neymar a été l’éclair dans la nuit marseillaise (71e). Même Modric a été jaloux sur le coup. Frustré d’être remplaçant, le Parisien a montré pourquoi il était bien d’une autre caste.