Ligue 1 - 6e journée : Montpellier monte sur le podium, Saint-Etienne et Strasbourg se relancent

Montpellier - Nice : 1-0

C'est la fin d'une longue période de disette. Montpellier n'avait plus gagné à la Mosson en championnat depuis le 3 février dernier. Pour mettre fin à cette série, les hommes de Michel Der Zakarian se sont appuyés, comme toujours, sur une défense solide. Et ils ont profité du premier but, plein d'opportunisme, de Gaëtan Laborde (35e) sous les couleurs du MHSC. Malgé la présence de Mario Balotelli en pointe, l'OGC Nice a, pour sa part, eu bien du mal à bousculer son adversaire, hormis dans les dix dernières minutes. Après deux victoires encourageantes, les Aiglons rechutent. Les voilà à la 14e place de la Ligue 1.

Ce qu'on en retient : Montpellier se hisse à la troisième place du classement. Pour le moins inattendu.

Mario Balotelli au duel avec Benjamin LecomteGetty Images

ASSE - SM Caen : 2-1

Saint-Etienne a eu chaud. Aphone et sans idée en première période, les Verts ont été poussés dans leur retranchement après une énorme faute de main de Stéphane Ruffier. Sur une frappe lointaine de Faycal Fajr, le portier stéphanois s’est complètement raté pour permettre aux Caennais de mener (0-1, 32e). Cela aura eu le mérite de réveiller les hommes de Jean-Louis Gasset. Emmenés par un Yannis Salibur remuant, les Verts ont recollé sur un penalty obtenu par l’ancien Guingampais et transformé par Wahbi Khazri (1-1, 48e). Puis, après une domination certaine, c’est Timothé Kolodziejczak sur un cafouillage étrange qui a permis aux Verts de prendre les devants (2-1, 66e) Pour ne plus les lâcher. Au classement, Sainté est 7e tandis que Caen est 16e.

Ce qu’on en retient : Le double visage des Verts, Docteur Jekyll en première période, Mister Hyde en deuxième.

Strasbourg - Amiens : 3-1

Kenny Lala sait se faire pardonner. Le latéral droit aura fait la pluie et le beau temps samedi soir à la Meinau. D’abord en offrant à Amiens et Emil Krafth le premier but de la rencontre après un cafouillage avec Stefan Mitrovic (0-1, 45e). Mais c’est la suite qu’il convient de mettre en avant. Ce coup franc magique expédié dans la lucarne amiénoise au retour des vestiaires pour remettre les compteurs à égalité (1-1, 48e). Puis cette galette magnifique pour le but de Benjamin Corgnet, parfait "supersub" (2-1, 66e). Le tout avant que Khaled Adenon, sous la pression de Nuno Da Costa, ne marque contre son camp en toute fin de match (3-1, 86e). Au classement, Strasbourg se propulse à la 8e place tandis qu’Amiens reste scotché à la 19e.

Ce qu’on en retient : La deuxième mi-temps magnifique de Lala.

Angers - Toulouse : 0-0

Entre deux équipes qui apparaissaient plutôt en forme, le duel a tourné à l'avantage de… personne. La rencontre ne s'est emballée que dans les derniers instants au stade Raymond-Kopa. Les deux clubs n'ont cadré que trois frappes en 90 minutes. Insuffisant pour espérer plus. Le TFC, qui n'a plus perdu depuis la 1re journée et son déplacement à Marseille (4-0), s'en contentera. Les Toulousains pointent à la 4e place du classement, à égalité avec la formation qui les devance, Montpellier. Après leurs trois revers initiaux, les Angevins enchaînent un troisième match sans défaite. Ils occupent la 13e place.

Ce qu'on en retient : Toulouse ne perd plus et confirme son très bon début de saison.

Reims - Dijon : 0-0

Vous en avez marre des matches de Ligue 1 fermés, sans folie ? Passez votre chemin. Incandescent en début de saison, Dijon est bel et bien rentré dans le rang malgré son effectif alléchant. A Auguste-Delaune, les deux équipes se seront appliquées à très bien défendre et ont obtenu un match nul logique (0-0). Seul Rúnar Rúnarsson, par ses relances mal avisées, aura apporté de la fantaisie à cette rencontre. Reims est 10e tandis que Dijon est 6e.

Ce qu’on en retient : Le coup de sifflet final.

Pierre-Alexandre CONTE et Cyril MORIN