Valentin Rongier se rapproche plus que jamais de l'Olympique de Marseille. Annoncé à l'OM depuis le début du mercato, le milieu de terrain nantais pourrait rejoindre le club olympien ces prochaines heures. Selon les dernières informations de L'Equipe, Rongier (24 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022, voudrait quitter le FC Nantes pour rejoindre l'OM après l'intérêt grandissant du club olympien. Dans cette perspective, le joueur a confié à ses dirigeants le souhait de ne pas disputer la rencontre comptant pour la 4e journée de Ligue 1, samedi (20h), face à Montpellier. Une décision mal perçue par les supporters nantais sur les réseaux sociaux. Résultat, en toute transparence, Valentin Rongier a expliqué sa décision.

Rongier : "Je suis droit dans mes bottes"

"Il n'y a en aucun cas un bras de fer. Je m'entends très bien avec la direction et il n'y a aucun problème, a-t-il tenu à rappeler, dans des propos rapportés par le quotidien régional Presse-Océan. Simplement, il y a désormais une offre concrète de Marseille et je ne veux pas prendre le risque de me blesser, s'est-il expliqué. Je suis droit dans mes bottes et personne ne peut me reprocher de manquer de respect à l'institution. Aujourd'hui encore, je me suis donné à fond à l'entraînement. Je trouve ça dommage si les supporters pensent que je ne suis pas attaché au club car ce n'est pas vrai. C'est normal que certains d'entre eux pensent cela mais je me suis toujours donné à fond. Mais là il y a une offre concrète de Marseille, un club que je veux rejoindre. Alors oui, j'ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier, pour ne pas prendre de risque de me blesser", a-t-il conclu.

Après avoir réclamé 20 millions d'euros, Waldemar Kita serait enclin à revoir ses exigences à la baisse. Ainsi, en cas d'offre avoisinant les 15 millions d'euros, Rongier pourrait être marseillais avant le 2 septembre.