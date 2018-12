Ligue 1 : Dijon-PSG reporté, Lyon-Monaco décalé... Les nouveaux contours de la 18e journée

À chaque heure son nouveau report. La Ligue, Dijon et le Paris Saint-Germain ont confirmé jeudi dans la soirée que le club champion de France ne se rendrait pas en Bourgogne samedi, à la demande de la préfecture de Côte-d'Or. La rencontre avait dans un premier temps été maintenue, avec interdiction de déplacement pour les supporters parisiens, mais le contexte sécuritaire a également eu raison de ce match.

Après une 17e journée marquée par le report de six rencontres, la 18e levée connaît également son lot de match décalés en raison des événements. La LFP a annoncé jeudi les report d'OM - Bordeaux, puis Guingamp - Rennes, et enfin Amiens - Angers. Elle a ensuite confirmé la reprogrammation dimanche de Lyon - Monaco (à 21h), qui devait se jouer à 13h pour attirer les regards asiatiques, et de Nice - Saint-Étienne (17h).

À chaque fois, la Ligue répond à la demande des préfectures, "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions". Comprenez : police et gendarmerie sont occupées par l'acte 5 du mouvement des "gilets jaunes", attendu ce week-end, alors que le niveau d'alerte "urgence attentat" a été activé mercredi suite à la fusillade qui a endeuillé Strasbourg, mardi soir.

Quatre rencontres restent programmées ce week-end :