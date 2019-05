Le soupçon de suspense qui demeurait s’est envolé samedi soir. Avant même la dernière journée de Ligue 1, qui aura lieu vendredi soir prochain, on connaît désormais, et dans l’ordre, le tiercé qui accompagnera le PSG (champion), Rennes et Strasbourg (vainqueurs des coupes) en Europe la saison prochaine. Il s’agit sans surprise de Lille (2e), Lyon (3e) et Saint-Etienne (4e), lesquels étaient assurés de valider leur position au classement en cas de victoire lors de cette 37e levée. C’est désormais chose faite.

Loin derrière Lille (à six points avec une moins bonne différence de buts), l’OL ne cherchait en fait qu’à maintenir la distance avec les Verts pour la quête du podium. Contre Caen, qui lutte pour sa survie, il n’a quasiment jamais été mis en danger. Fayçal Fajr, obligeant Anthony Lopes à la parade (16e), et Moussa Dembélé, gâchant un penalty qu’il venait d’obtenir (31e), ont à peine fait craindre une soirée compliquée pour les Gones. La deuxième période a rapidement dissipé les doutes éventuels.

L'OL va supporter Chelsea

Portés par un duo Maxwell Cornet - Memphis Depay très complémentaire, les joueurs de Bruno Genesio en ont passé quatre au retour des vestiaires. Le premier, double passeur pour le Néerlandais (1-0, 49e ; 4-0, 74e), s’est également mué en buteur en jouant les renards des surfaces (2-0, 54e). Dembélé s’est lui rattrapé après son penalty raté en concluant un joli mouvement collectif (3-0, 64e). Avec cette vingtième victoire de la saison, les Gones ont donc assuré leur place sur le podium et espèrent désormais un succès de Chelsea en finale de la Ligue Europa pour être directement qualifiés pour la prochaine C1. Une victoire d'Arsenal et l'OL serait, comme le prévoit son championnat, obligé de disputer deux tours préliminaires (quatre matches) pour atteindre la phase de poules.

Les Verts se contenteront pour leur part de la quatrième place après leur succès 3-0 devant Nice. Privée de nombreux joueurs (Wahbi Khazri, Rémy Cabella ou encore Mathieu Debuchy, liste non exhaustive), l’ASSE s’en est d’abord remise à Robert Beric pour assommer une vaillante équipe niçoise. Le sens du but du Slovène, auteur d’un doublé (1-0, 25e ; 2-0, 65e), a grandement soulagé les Foréziens avant que Romain Hamouma ne valide pleinement cette victoire (3-0, 81e). Malgré la fin des rêves de C1, qui découlaient surtout du revers à domicile contre Montpellier il y a huit jours (0-1), ce succès officialise bien le retour des Verts en coupe d’Europe la saison prochaine. Le MHSC, de toute façon tenu en échec par Nantes (1-1), bataillera à distance avec l’OM lors de l’ultime journée pour une honorifique cinquième place.