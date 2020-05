LIGUE 1 - Alors que la saison 2019-2020 de L1 a été définitivement arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus, l'Olympique de Marseille doit désormais se tourner vers ses supporters. Le club phocéen va en effet proposer trois solutions pour ses 33 000 abonnés : un avoir, un remboursement ou faire don au club des derniers matches.

Après avoir vu sa deuxième place en L1 validée, l'Olympique de Marseille va se pencher sur les abonnements de ses supporters. Le club olympien a préparé un plan pour rembourser ses fans alors que la saison 2019-2020 n'a pas pu aller à son terme à cause de la pandémie de Covid-19. Trois propositions devraient être formulées aux 33 000 abonnés : un avoir, un remboursement ou faire don au club des derniers matches, sachant que le Clasico n'a pas eu lieu au Vélodrome cette saison et qu'il représente entre 3 et 4 millions d'euros de recettes à lui seul, selon des sources concordantes.

Les autorités n'ont pas encore décidé si les matches pourront accueillir des spectateurs la saison prochaine ou s'ils seront disputés à huis clos, mais le délai de 18 mois rend l'avoir valable jusqu'à la première moitié de la saison 2021-2022. Si les supporters renoncent à leurs derniers matches, alors le club s'engage à reverser 20% de cet argent à la fondation OM. S'ils refusent ces deux possibilités, les spectateurs pourront récupérer leur argent au bout des 18 mois, délai fixé par une ordonnance du ministère des Sports sur les avoirs de billetterie et abonnements, adoptée pour aider les secteurs du sport et de la culture et ne pas vider les trésoreries déjà durement affectées par la crise sanitaire.

Les abonnés de l'OM et détenteurs de billets recevront un courriel du club dans la semaine du 25 mai pour leur indiquer la procédure à suivre.

