Avec le report de l'Euro, les instances du foot français vont pouvoir reprogrammer la fin du championnat. Dans un entretien accordé à l'Equipe jeudi, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a proposé d'étendre la saison 2019-2020 jusqu'au 20 juillet. "J'ai passé un peu de temps chez moi à faire des calculs. Très franchement, je ne vois pas comment on terminerait le championnat fin juin, avec les matches de l'équipe de France et la Ligue des champions", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Alors que la LFP a annoncé en milieu de semaine qu'elle envisageait une reprise de la L1, au minimum le 15 avril, Noël Le Graët a préféré prendre ses précautions en voyant plus large. "On voit bien que l'on ne va pas reprendre l'entraînement début avril, c'est injouable, a-t-il ajouté. En se laissant quinze ou vingt jours de plus, on passe cool, sans problème. C'est la seule solution pour faire quelque chose de cohérent."

Comment faire dans ce cas pour les joueurs en fin de contrat au 30 juin 2020 ? Noël Le Graët semble déjà avoir avancé sur ce dossier. "J'en ai parlé avec Philippe Piat (le coprésident de l'UNFP) et il n'était pas loin d'être d'accord avec mon idée. Je pense que les joueurs sont assez sages pour jouer quinze jours de plus. Et ceux qui ne voudront pas ne joueront pas". Quant au début de la saison 2020-2021, le président de la FFF propose de le décaler à fin août-début septembre. "Il faut soumettre cette décision tout de suite à l'UEFA", a conclu Noël Le Graët.