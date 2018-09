Ligue 1 : Le PSG enchaîne un 6e succès sur le terrain de Rennes (1-3)

Paris fait carton plein. Après sa défaite face à Liverpool en Ligue des champions mardi (3-2), le PSG a retrouvé la Ligue 1 de la meilleure des manières à Rennes ce dimanche. Pour une sixième victoire en six matches (3-1), ce qui confirme la mainmise du club de la capitale sur le plan national. Tout n'aura pas été parfait, loin de là, pour le champion de France en titre, bousculé par un club breton qui pourra nourrir quelques regrets.

Car les joueurs de Sabri Lamouchi, victorieux un peu plus tôt en Ligue Europa cette semaine, ont poussé Paris dans ses retranchements, avec un jeu toujours aussi intéressant par séquences. M'Baye Niang a été le premier à inquiéter Buffon (4e) d'une frappe soudaine, avant que James Léa Siliki ne refasse vibrer les tribunes du Roazhon Park (10e). C'est pourtant Rabiot, auteur d'une déviation dans son propre but sur corner, qui a concrétisé malgré lui le départ canon des locaux (0-1, 11e).

Di Maria, encore buteur

Les joueurs de Thomas Tuchel- dont ne faisait pas partie Kylian Mbappé - toujours en train de purger sa suspension - se sont alors repris, mais ont manqué de percussion et d'imagination à l'approche de la surface adverse (15e, 29e, 42e, 45e). Et ils ont dû compter sur l'incontournable Angel Di Maria, buteur pour la 3e fois d'affilée en Ligue 1, d'une frappe limpide du gauche en dehors de la surface (1-1, 45e).

Avec les deux énormes occasions du PSG à la reprise (46e, 47e), on pouvait penser que l'ogre parisien allait surmonter ses difficultés sans soucis. Une impression confirmée par le but de Thomas Meunier (2-1, 61e), après l'improbable raté de Cavani (52e). Toutefois, Rennes a continué de jouer vers l'avant, porté par l'impact de Ramy Bensebaini au milieu et le match complet de Clément Grenier, alors qu'Ismaila Sarr a donné des maux de tête à Juan Bernat sur le côté.

Pas de revanche pour Ben Arfa

Les rouge et noir, boostés par l'entrée d'Hatem Ben Arfa à la 62e minute, ont continué de croire en leurs chances (69e, 73e, 74e, 86e). Décisif jeudi, l'international français se sera finalement montré trop quelconque dans cette fin de match qui a vu Choupo-Moting marquer son premier but sous les couleurs parisiennes (3-1, 83e), sur une passe de Meunier.

Le Stade Rennais, qui s'est battu jusqu'au bout mais a vu Buffon repousser une ultime tentative de Jordan Siebatcheu (86e) concède donc sa deuxième défaite d'affilée en Ligue 1, et devra se reprendre sur la pelouse d'Amiens mercredi. Paris, qui recevra Reims, devrait continuer sa promenade de santé dans l'élite. Mais la manière interroge toujours, et il faudra rassurer le public face au promu.